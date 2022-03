La Juventus, negli ultimi anni, sta facendo un lavoro importante con il settore giovanile. Il lancio dell'under 23 è servito a dare continuità al lavoro delle varie giovanili e non è un caso che i giocatori che arrivano alla Primavera passino poi per la seconda squadra bianconera. Un modo per farli crescere ulteriormente in un campionato allenante come la Serie C. Allegri sta portando in prima squadra diversi giovani protagonisti con l'under 23, fra i quali spiccano Akè, Soulé e Miretti. Proprio il centrocampista classe 2003 è stato il protagonista della vittoria della Juventus Primavera nei quarti di finale di Youth League contro il Liverpool.

Un 2 a 0 che significa qualificazione alla Final Four della massima competizione europea giovanile che questa stagione si disputerà a Nyon. Miretti è stato l'autore del primo gol, con un tiro da fuori area su assist di tacco di Soulè. Un talento evidente, quello del centrocampista, già notato da Allegri che, con l'infortunio di McKennie, gli sta dando possibilità di allenarsi con la prima squadra. Dopo averlo fatto esordire in Champions League nell'ultima giornata dei gironi contro il Malmoe, il tecnico toscano sarebbe pronto a inserirlo gradualmente a centrocampo con compiti di impostazione del gioco.

Il centrocampista Miretti potrebbe essere valorizzato da Allegri

Il tecnico della Juventus Allegri in questo finale di stagione potrebbe valorizzare un giovane dell'under 23 bianconera in prima squadra.

Si tratta di Fabio Miretti, centrocampista di qualità che sta dimostrando di essere uno dei giovani più importanti del calcio italiano. Il tecnico toscano potrebbe farlo crescere nel ruolo di centrocampista davanti alla difesa, una sorta di alternativa a Arthur Melo. Il classe 2003 è un giocatore completo, bravo non solo nell'impostazione di gioco ma anche nel garantire equilibrio.

Lo ha dimostrato di recente nella vittoria della Juventus under 19 nei quarti finale di Youth League contro il Liverpool. Un 2 a 0 che significa qualificazione alla Final Four della massima competizione europea giovanile.

I giovani più interessanti della Juventus

Fabio Miretti è sicuramente uno dei giocatori che sembrano più pronti per fare il salto di qualità.

Il suo cammino professionale potrebbe però passare da un trasferimento in prestito in Serie B nella stagione 2022-2023, come è successo ad altri giovani cresciuti la scorsa stagione nell'under 23. Parliamo di Filippo Ranocchia, attualmente in prestito al Vicenza, e di Niccolò Fagioli, alla Cremonese. Sta crescendo bene anche Radu Dragusin, che sta giocando in Serie A con la Salernitana. Oltre a Miretti potrebbero trasferirsi in prestito nella stagione 2022-2023 i vari Aké e Soulé, cresciuti in maniera evidente in questa stagione.