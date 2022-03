Sabato 19 marzo alle ore 20:45 si giocherà Cagliari-Milan, gara valida per la 30esima giornata di Serie A 2021/2022. I rossoblu, nel turno scorso, hanno subito una sconfitta per 2-0 (Erlic al 55' e Manaj al 74') fuori dalle mura amiche nel match salvezza contro lo Spezia di Thiago Motta. Il Diavolo, invece, ha fatto bottino pieno vincendo di misura per 1-0 contro l'Empoli di Andreazzoli, grazie alla rete di Kalulu nella prima frazione di gioco.

Statistiche: gli ultimi due incontri tra Cagliari e Milan del massimo campionato italiano disputati alla Sardegna Arena sono terminati col medesimo risultato di 2-0 per i rossoneri.

In entrambi i match, inoltre, è andato a segno Zlatan Ibrahimovic.

Cagliari, Pedro-Pavoletti in attacco

Mister Mazzarri e il suo Cagliari provengono da due sconfitte consecutive in Serie A (2-0 con lo Spezia e 3-0 con la Lazio), quindi tornare a far punti con una squadra in lizza per vincere lo scudetto sembrerebbe poco auspicabile. Per mettere i bastoni tra le ruote alla banda di Pioli, l'allenatore dei rossoblu potrebbe optare per il 3-5-2, con Cragno in porta. Carboni, Lovato e Goldaniga dovrebbero comporre il terzetto arretrato dei sardi. In mezzo al campo, invece, potrebbero piazzarsi Bellanova come esterno destro e Zappa sul fronte sinistro. Al centro del reparto dovrebbero esserci Baselli, Grassi e Marin.

A completare lo scacchiere del Cagliari ci sarà presumibilmente il tandem offensivo composto da Joao Pedro e Pavoletti. Walukiewicz, Strootman e Rog salteranno la gara per infortunio.

Milan, da valutare Bakayoko

Stefano Pioli e il suo Milan vantano un ruolino di sette risultati utili consecutivi in campionato (4 vittorie e 3 pareggi) e il Cagliari manca alla vittoria coi rossoneri dal 2-1 del 28 maggio 2017.

Per battere i sardi, l'allenatore del Diavolo potrebbe scegliere ancora una volta il 4-2-3-1, con Maignan come estremo difensore. Gli interpreti della difesa rossonera dovrebbero essere Tomori e Kalulu al centro, con Calabria e Theo Hernandez come terzini. Bennacer e Tonali, invece, saranno i possibili titolari della linea mediana, mentre sulla trequarti di campo potrebbero esserci dal primo minuto Messias, Kessié e Leao.

L'unica punta del Milan, infine, sarà probabilmente Olivier Giroud, con Ibrahimovic che dovrebbe accomodarsi in panchina. Saranno da valutare le condizioni fisiche di Bakayoko, mentre salterà l'incontro Kjaer per infortunio.

Le probabili formazioni di Cagliari-Milan:

Cagliari (3-5-2): Cragno, Carboni, Lovato, Goldaniga, Bellanova, Baselli, Grassi, Marin, Zappa, Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Mazzarri.

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez, Bennacer, Tonali, Messias, Kessié, Leao, Giroud. Allenatore: Pioli.