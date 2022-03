Siamo ancora a marzo, ma Inter e Juventus sono già al lavoro per potenziare le rispettive rose in vista della prossima stagione.

In particolare entrambe le squadre potrebbero aver bisogno di un attaccante, in vista dei possibili addii rispettivamente di Alexis Sanchez e di Paulo Dybala. Entrambi, infatti, non potrebbero rinnovare il contratto e qui lasciare al termine della stagione.

Idea Gabriel Jesus per la Juve

La Juventus per l'attacco avrebbe provato a prenotare Gabriel Jesus del Manchester City.

Il brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2023 e non sarebbe più centrale nel progetto di Pep Guardiola che darebbe il suo consenso se dovesse arrivare un'offerta attorno ai 30 milioni di euro.

Inter, Milan e Juve seguono Saul Niguez

Secondo delle recenti indiscrezioni di mercato Juventus, Milan e Inter avrebbero messo nel mirino le prestazioni di Saul Niguez, che non si è particolarmente ambientato al Chelsea con il tecnico Thomas Tuchel.

Difficilmente il club londinese effettuerà il riscatto per circa 40 milioni di euro e, per questo motivo, le squadre interessate potrebbero pensare di proporre un prestito con diritto di riscatto all'Atletico Madrid che ne detiene ancora il cartellino.

Il club nerazzurro tenterebbe il doppio colpo dal Chelsea

L'Inter sogna il ritorno di Romelu Lukaku che, vista la situazione attuale al Chelsea causata dai problemi societari legati alle sanzioni alla Russia, potrebbe decidere di ritornare alla Pinetina riducendosi l'ingaggio.

Il calciatore, per render possibile l'operazione al termine della stagione, dovrebbe portare il suo ingaggio dai 12,5 milioni di euro che percepisce in Premier ai circa 7,5 più bonus che riceveva a Milano. Il club nerazzurro potrebbe parlare con i Blues per intavolare una trattativa per un possibile prestito con diritto di riscatto.

Il Chelsea, però, non vorrebbe cederlo in prestito, visti i circa 115 milioni di euro sborsati soltanto nello scorso agosto per assicurarsene il cartellino. La volontà del giocatore potrebbe però fare la differenza.

I dirigenti nerazzurri sarebbero anche propensi a tentare la pista N'Golo Kanté. Il francese ha il contratto nel 2023 e, considerato l'immobilismo forzato del Chelsea (il cui proprietario Abramovich ha visto congelarsi i propri beni in Gran Bretagna) potrebbe lasciare Londra anche perché il suo contratto scade nel 2023 e quindi questa estate sarebbe l'ultima occasione per monetizzare dalla sua cessione.