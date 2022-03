Rinforzare le rose a disposizione di Simone Inzaghi e Stefano Pioli, così da rimanere competitivi in Italia e ritagliarsi un ruolo importante anche in Europa. È questo l'obiettivo di Inter e Milan, che stanno lavorando sul fronte mercato per puntellare i rispettivi organici.

Le due milanesi stanno monitorando diversi profili per rinforzare i diversi settori del campo, in particolare modo la retroguardia: l'Inter resta vigile su Gleinson Bremer del Torino, mentre il Milan guarda sempre con molta attenzione la situazione di Sven Botman. Oltre a un acquisto di caratura, le due società stanno lavorando anche in prospettiva e seguono diversi profili italiani che si stanno ritagliando uno spazio importante nel campionato di Serie A.

Tra questi c'è sicuramente Mattia Viti, talentuoso difensore dell'Empoli, che sotto la gestione di Andreazzoli ha avuto una crescita importante ed è ormai diventato un giocatore di rilievo del pacchetto difensivo della squadra toscana. Per questo, sia Inter che Milan vorrebbero accaparrarsi le prestazioni del centrale classe 2002, valutato intorno ai 15 milioni di euro.

Oltre alla vicenda Viti, i due club potrebbero scontrarsi anche su altri due calciatori, ovvero Gianluca Scamacca e Davide Frattesi, gioielli del Sassuolo. L'Inter sembrerebbe in vantaggio ma nelle ultime ore il Milan avrebbe intensificato i rapporti con il club neroverde, che chiede una cifra complessiva attorno ai 75 milioni di euro per lasciar partire i due talentuosi giocatori italiani.

Inter-Milan, le ultime di formazione: Dzeko sfida Giroud

Oltre alle questioni di Calciomercato, Inter e Milan si preparano al big match di Coppa Italia. Un derby sentitissimo che proietterà una delle due compagini alla finale della competizione, obiettivo importante per entrambe le squadre.

Per quanto concerne le formazioni, pochissimi dubbi di formazione in casa Inter, con il tecnico Simone Inzaghi pronto a confermare il suo 3-5-2 e lanciare la formazione tipo: in attacco, ritorna dal primo minuto Lautaro Martinez; il Toro farà coppia con Dzeko, mentre Sanchez ritornerà in panchina.

Buone notizie anche sul fronte Gosens e Correa che saranno a disposizione. Molto importante il recupero del Tucu che diventa un'alternativa fondamentale in questo finale di stagione.

Maggiori dubbi per Stefano Pioli, che dovrebbe confermare il suo canonico 4-2-3-1: possibile inserimento di Salaemakers al posto di Junior Messiah e di Rade Krunic nel ruolo di trequartista al posto di Brahim Diaz, non brillantissimo dal punto di vista della condizione. In attacco confermatissimi Rafael Leao e Olivier Giroud, in vantaggio su Ante Rebic.