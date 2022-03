Inter e Juventus potrebbero essere le protagoniste della prossima finestra di mercato. Secondo quanto riportato dalle ultime di indiscrezioni, il club bianconero potrebbe inscenare uno scambio con il Chelsea. I Blues sarebbero infatti interessati alle prestazioni di Federico Chiesa, attualmente fuori per l'infortunio al crociato, e potrebbero decidere di mettere sul piatto il cartellino di Jorginho più un conguaglio economico di circa 30 milioni di euro. Il centrocampista piacerebbe molto a Massimiliano Allegri che avrebbe bisogno di un calciatore con quelle caratteristiche per dettare i tempi al gioco della sua squadra.

L'ex Napoli ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe ritornare in Serie A al termine di questa stagione calcistica. I bianconeri non si opporrebbero alla cessione dell'ex Fiorentina soprattutto se Allegri dovesse decidere di affidarsi alle due punte Dusan Vlahovic e Alvaro Morata.

Simeone potrebbe essere l'erede di Lautaro Martinez

L'Inter potrebbe decidere di sacrificare Lautaro Martinez al termine della stagione per finanziare le prossime operazioni. Il calciatore argentino piacerebbe anche al Barcellona e avrebbe una valutazione di circa 80 milioni di euro. Cifra che, se dovesse essere confermata, verrebbe utilizzata per ingaggiare Gleison Bremer del Torino, ritenuto l'erede principale di Stefan De Vrij.

I dirigenti milanesi potrebbero poi puntare sulle prestazioni di Giovanni Simeone per potenziare l'attacco della prossima stagione. L'ex Genoa piacerebbe molto a Simone Inzaghi per le caratteristiche tecniche che possiede, le quali gli permettono di giocare sia da solo al centro dell'attacco che in compagnia di altre punte.

La valutazione dell'attuale terminale offensivo del Verona sarebbe di circa 20 milioni di euro ma nella trattativa si potrebbero anche inserire delle contropartite tecniche per abbassare le pretese.

Kessie potrebbe trasferirsi al Barcellona

Il Milan sembrerebbe ormai rassegnato all'addio di Franck Kessie. Il centrocampista sarebbe finito seriamente nel mirino del Barcellona che, sotto richiesta esplicita di Xavi, potrebbe ingaggiarlo durante la prossima estate.

Il calciatore non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 perché le sue richieste economiche, da circa otto milioni di euro annui, sarebbero ritenute eccessive dalla società. I catalani, invece, potrebbero convincerlo proponendo un contratto da circa 7 milioni di euro annui. L'ex Atalanta sarebbe monitorato anche da club come Inter e Paris Saint Germain.