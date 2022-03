Rinforzare l'organico a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri, con acquisti di qualità e personalità. È questo l'obiettivo della Juventus che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare l'allenatore livornese, così da ritornare competitivi in Italia e in Europa.

Nonostante gli acquisti di Locatelli e Zakaria, la dirigenza juventina vorrebbe rinforzare la mediana con un giocatore d'ordine che possa dettare i tempi di gioco e dare qualità alla manovra. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche quello di Jorginho, centrocampista del Chelsea e faro della Nazionale italiana del ct Roberto Mancini con la quale ha conquistato l'Europeo la scorsa estate.

Nonostante la cifra tecnica dell'ex regista del Napoli, il tecnico dei Blues Thomas Tuchel gli sta preferendo calciatori di maggior quantità come Kovacic e Kantè, visto il cambio modulo e il passaggio al 3-4-3. Per questo, Jorginho potrebbe decidere di lasciare Londra per giocare con maggiore continuità e ritornare al centro del centrocampo.

La Juventus sta monitorando con grande attenzione la situazione, ma deve fare i conti con le richieste del Chelsea che si aggirano attorno ai 30 milioni di euro, e soprattutto con l'interesse degli altri top club europei ma soprattutto italiani, in particolare l'Inter che vorrebbe cautelarsi in caso di cessione di Marcelo Brozovic, che però sembrerebbe vicino al rinnovo contrattuale con la società nerazzurra.

Juve, le ultime sulla Fiorentina: possibile panchina per Vlahovic

Oltre alle vicende riguardanti le prossime operazioni di calciomercato, la Juventus di Max Allegri si sta concentrando sul campo e in particolare sulla semifinale d'andata di Coppa Italia, contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano che in campionato sta offrendo ottime prestazioni.

Dopo gli infortuni di Mckennie e Zakaria, il tecnico bianconero riavrà a disposizione il totem difensivo Leonardo Bonucci e potrebbe far riposare Dusan Vlahovic: dopo un inizio di grande livello con tre reti siglate nelle sue prime cinque partite con la maglia della Vecchia Signora, il bomber serbo potrebbe accomodarsi in panchina per lasciar spazio al tandem formato da Morata e Kean, in rete contro l'Empoli.

In difesa, possibile conferma per Luca Pellegrini (o Danilo) e Mattia De Sciglio, mentre a centrocampo spazio alla cerniera formata da Arthur e Locatelli, con Rabiot e Cuadrado sulle corsie esterne. Una sfida importante per la compagine juventina, detentrice del trofeo, e a caccia della seconda finale consecutiva dopo quella che ha portato alla vittoria contro l'Atalanta di Gasperini.