L'Inter inizia a guardarsi intorno sul Calciomercato per progettare la prossima stagione.

Il reparto che è maggiormente sotto gli occhi della società interista è l'attacco. Infatti, l'Inter vuole rinforzare il parco attaccanti a disposizione di Inzaghi. Tra i tanti nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche quello di Roberto Firmino, attaccante brasiliano del Liverpool, che in questa complice degli infortuni e l'esplosione di Diogo Jota nel ruolo di prima punta, non è riuscito a trovare grande spazio nello scacchiere tattico di Jurgen Klopp, nonostante reti molto pesanti, come quella siglata nel match d'andata di Champions League proprio contro i nerazzurri.

L'attaccante vorrebbe giocare con maggiore continuità e per questo, potrebbe lasciare Anfield per provare una nuova esperienza e rimettersi in gioco. L'Inter sta osservando la situazione e potrebbe far recapitare un'offerta ai Reds che valutano l'attaccante brasiliano una cifra attorno ai 20-25 milioni di euro.

Firmino non è il solo nome di grande appeal seguito dai nerazzurri: infatti, tra gli altri circolano i nomi di Suarez dell'Atletico Madrid e di Kramaric dell'Hoffenheim, entrambi in scadenza contratto e desiderosi di provare una nuova avventura. Più sullo sfondo girano i nomi di Dybala e di Lewandowski.

Eric Garcia, nuovo nome per la difesa

Oltre ai possibili colpi in attacco, l'Inter sta valutando anche possibili acquisti per la difesa, così da puntellare il pacchetto arretrato a disposizione di Simone Inzaghi nella prossima stagione.

Viste le tante società che sono interessate a Gleison Bremer (in particolar modo il Bayern Monaco), la società nerazzurra sta varando altri profili per completare la difesa. Tra questi, ci sarebbe anche quello di Eric Garcia, difensore spagnolo in forza al Barcellona. Con l'arrivo di Xavi sulla panchina blaugrana, il giovane difensore classe 2001 ha perso posti nelle gerarchie, tanto che il Barca avrebbe ormai chiuso la trattativa per Christensen del Chelsea.

Per questo motivazioni, il futuro di Garcia potrebbe essere lontano da Barcellona. L'Inter sta monitorando la situazione e con un'offerta attorno ai 15-20 milioni di euro potrebbe accaparrarsi le prestazioni del centrale spagnolo.

Il possibile acquisto di un nuovo difensore, potrebbe favorire la cessione di Stefan De Vrij: infatti, il centrale olandese è da tempo da tempo nel mirino del Tottenham dell'ex Antonio Conte.