Dal campo al mercato, potrebbe non essersi concluso ieri il rapporto tra Inter e Liverpool, con i Reds che hanno eliminato i nerazzurri agli ottavi di finale di Champions League nonostante il successo della squadra di Simone Inzaghi per 1-0 ad Anfield Road. Il club meneghino, infatti, per la prossima estate è in cerca di rinforzi per il reparto avanzato, alla luce del probabile addio di Alexis Sanchez, e tra i nomi sondati ci sarebbe anche quello di Roberto Firmino, non più imprescindibile per il club inglese, soprattutto dopo l'arrivo di Luis Diaz a gennaio.

Il Torino, invece, in vista della prossima estate ha cominciato a discutere del riscatto di alcuni giocatori in rosa. Tra questi c'è Rolando Mandragora, ancora di proprietà della Juventus.

Inter su Firmino

Nella prossima sessione estiva di Calciomercato l'Inter potrebbe rivoluzionare il proprio attacco. In uscita, infatti, ci sono Alexis Sanchez, pronto a rescindere il contratto con un anno di anticipo, e Felipe Caicedo, che tornerà al Gennoa. In entrata, dunque, si cercano due rinforzi di livello e, se uno sembra possa essere Gianluca Scamacca, si discute sull'altro innesto. Tanti i nomi accostati alla società nerazzurra, tra cui anche quello di Paulo Dybala che, però, piace anche a Barcellona e Atletico Madrid.

Il nome nuovo finito nel mirino del club meneghino sarebbe quello di Roberto Firmino, non più considerato incedibile dal Liverpool, soprattutto dopo l'arrivo di Luis Diaz, che ha dato ulteriori opzioni a Jurgen Klopp. Le due società potrebbero anche averne parlato ieri, in occasione del ritorno degli ottavi di Champions League.

L'attaccante brasiliano sembra alla fine di un ciclo e in questa stagione ha collezionato soltanto 15 presenze, con quattro reti in Premier League e tre reti in 4 partite di Champions League.

Il club inglese chiederebbe per il suo cartellino tra i 30 e i 35 milioni di euro ma l'ostacolo maggiore è quello relativo al suo ingaggio superiore ai 10 milioni a stagione.

L'Inter, però, potrebbe provare a spalmarlo su più stagioni, dato che ha il contratto in scadenza a giugno 2023, mettendo sul piatto un triennale a 7 milioni all'anno, la stessa cifra percepita in questo momento da Alexis Sanchez.

Il Torino tratta il riscatto di Mandragora

Il Torino ha cominciato a discutere con la Juventus del riscatto di Rolando Mandragora. Il centrocampista è in prestito da un anno in granata, girato dall'Udinese, dove era in prestito sempre, e il suo rendimento ha convinto il club di Urbano Cairo a confermarlo anche per il prossimo anno. La cifra messa sul piatto si aggira sui 9 milioni di euro, anche se non è chiaro se siano scattate le condizioni per l'obbligo di riscatto o se i due club abbiano deciso di trovare l'intesa proprio sulle stesse cifre.