Rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Simone Inzaghi. È questo l'obiettivo dell'Inter, che sta lavorando sul fronte mercato per puntellare l'organico a disposizione dell'allenatore nerazzurro, così da rimanere competitivi in Italia e ritagliarsi uno spazio importante in Europa, in particolare in Champions League.

Inter: nel mirino ci sarebbe l'attaccante Kramaric

La dirigenza interista ha le idee ben chiare per quanto riguarda la prossima sessione estiva di Calciomercato. Infatti, si starebbe lavorando per migliorare l'attacco a disposizione di Inzaghi, con un acquisto che possa integrarsi in maniera importante con gli altri attaccanti all'interno della rosa.

Sono vari i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta: tra questi, c'è anche quello di Andrej Kramaric, attaccante croato in forza all'Hoffenheim, che non dovrebbe rinnovare il proprio contratto con il club tedesco e partire a parametro zero nella prossima stagione.

L'Inter sta osservando con grande attenzione la situazione e potrebbe decidere di accelerare sul calciatore per anticipare la forte concorrenza, anche di club italiani. Infatti, sarebbe forte l'interesse del Milan di Stefano Pioli, ma soprattutto della Juventus di Massimiliano Allegri, a caccia di una punta che possa risultare una valida alternativa a Dusan Vlahovic e Alvaro Morata.

Inter, forte interesse del Bayern Monaco per Bremer

Oltre alla vicenda attaccante, l'Inter sta lavorando anche per gli altri reparti, così da regalare pedine importanti a Simone Inzaghi.

Per quanto concerne la difesa, in caso di addio da parte di Stefan De Vrij accostato al Tottenham dell'ex Antonio Conte, l'obiettivo numero uno resterebbe Gleison Bremer che però ha molto mercato internazionale.

Infatti, sul centrale brasiliano del Torino ci sarebbe il forte interesse del Bayern Monaco di Julian Nagelsmann che perso Sule (pronto ad intraprendere una nuova avventura col Dortmund), sarebbe pronto a regalare un difensore di livello al tecnico tedesco.

Secondo le ultime indiscrezioni, il club tedesco sarebbe pronto ad un'offerta attorno ai 25-30 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni dell'ex difensore dell'Atletico Mineiro ed accontentare le richieste del patron granata Urbano Cairo.

Ecco perché, l'Inter sta monitorando altri profili in caso in cui Bremer possa sfumare. Tra i profili sul taccuino del direttore sportivo Marotta ci sarebbe anche quello di Leo Ostigaard, centrale norvegese in forza al Genoa, che sta dimostrando buone caratteristiche. La società nerazzurra potrebbe così prendere in considerazione la candidatura del centrale del Grifone per rinforzare la retroguardia a disposizione di Inzaghi.