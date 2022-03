Dybala è il nome caldo di questo periodo. La sua partenza ormai certa dalla Juventus ha ovviamente attratto frotte di club e nella giornata di oggi, voci dalla Spagna, testimonierebbero l'argentino molto vicino all'Inter. Attenzione però al pressing di Atletico Madrid e PSG.

Dybala e l'Inter si starebbero avvicinando

Il caso Dybala è senza ombra di dubbio il tormentone di queste ultime settimane. Un calciatore di tale livello che andrà a parametro 0 appare come un'occasione troppo ghiotta per diversi club che infatti starebbero facendo carte false per accaparrarselo.

In prima linea, secondo la stampa spagnola, ci sarebbero Inter ed Atletico Madrid, seguite da Real Madrid e PSG. Tuttavia, stando a quanto riportato, proprio i nerazzurri potrebbero battere le rivali per convincere l'attaccante a trasferirsi. Dybala infatti, vorrebbe rimanere in Italia e tra il suo agente e Marotta ci sarebbero stati già diversi incontri. Per quello che concerne l'offerta recapitata al giocatore dal club lombardo, si parlerebbe di cifre simili a quelle in precedenza offerte dalla stessa Juventus, ossia un contratto da 7.3 milioni di euro stagionali più eventuali bonus raggiungibili con determinati obiettivi. Insomma, molto di meno rispetto a quanto si vocifera chiedesse il calciatore alla Vecchia Signora, circa 9.5 milioni di euro.

Claudio Onofrio commenta il caso Dybala: ‘Dopo tanti anni alla Juventus non me ne sarei andato’

Ovviamente il nome Dybala tiene ancora banco in casa Juventus e presumibilmente sarà argomento di discussione fino a quando la "Joya" non annuncerà la sua nuova destinazione. I tifosi della Vecchia Signora sono divisi sull'argentino perché c'è chi lo avrebbe tenuto a tutti i costi e chi si ritiene soddisfatto dell'operato di Arrivabene ed Agnelli.

Anche gli addetti ai lavori si sono espressi nelle sedi competenti sulla situazione che ha colpito il numero 10 bianconero ed oggi, Claudio Onofrio si è aggiunto alla lunga schiera di calciatori che hanno voluto commentare lo spinoso caso Dybala. L'ex giocatore di Torino e Genoa, ora opinionista televisivo, ha confessato ai microfoni di TMW: "Lo amo dalla prima volta che l'ho visto.

Sono innamorato di quel modo di essere giocatore. E' vero che ha avuto degli infortuni e che il suo rendimento non è così continuo, ma quando c'è lui in campo io tengo la tv accesa".

Onofrio è poi voluto entrare nel merito della situazione tecnica: "Ha la fascia da capitano alla Juve ma non ha la personalità per quel ruolo. È impossibile dire se tornerà quello di una volta, può saperlo solo lui e Allegri che lo vede tutti i giorni". Infine, Onofrio ha commentato la scelta di lasciare la Juventus da parte di Dybala, criticando in parte la volontà dell'argentino e affermando come dopo tanti anni passati con la maglia della Juventus e dopo aver indossato la fascia da capitano, lui sarebbe rimasto ed avrebbe continuato a vestire la casacca bianconera.