L’appuntamento dovrebbe essere fissato per giovedì e così è pronta ad entrare nel vivo la trattativa della Juventus per il rinnovo di Paulo Dybala. L’agente del giocatore è arrivato a Torino dove in settimane si metterà al tavolo con i dirigenti bianconeri per discutere il prolungamento dell’intesa che scade a giugno. I tempi sono stretti, le concorrenti (Inter, Barcellona e Atletico Madrid in testa, ma ci sarebbero anche club di Premier League) sono in attesa del verdetto che non è per niente scontato.

Rinnovo Dybala, l’offerta della Juventus

La Juventus infatti sarebbe pronta a rivedere la propria offerta a Dybala che a dicembre si era attestata su uno stipendio da otto milioni di euro più di due di bonus.

La cifra era sembrata giusta, le parti si erano lasciate con una sorta di stretta di mano, ma ora lo scenario è cambiato. I dirigenti hanno tra i propri obiettivi quello di abbassare il monte stipendi e così la nuova proposta dovrebbe essere di sette milioni in tutto e per un triennale e non un quadriennale (come si era ipotizzato alla fine dell’anno scorso).

Un contratto meno ricco e meno lungo che potrebbe non convincere Paulo Dybala. La Joya avrebbe intenzione di rimanere a Torino, ma dirà di sì a questa nuova offerta? Al momento niente è certo, Allegri lo ritiene un giocatore importante, ma i continui infortuni stanno iniziando a far vacillare le convinzioni del club, il giocatore potrebbe saltare anche la gara con la Sampdoria e spera di rientrare in tempo per i match di Champions League con il Villarreal.

Giovedì ci si siederà al tavolo e si cercherà di capire se continuare insieme, oppure se la fumata sarà nera e il giocatore dirà addio a fine stagione.

La Juventus vuole Raspadori al posto di Dybala

In caso di addio è ovvio che i bianconeri dovranno battere un colpo sul mercato in modo da dare a Vlahovic la spalla giusta per la prossima stagione.

Non è un mistero che piaccia Zaniolo, il romanista ha il contratto in scadenza nel 2023 e per ora nessun rinnovo è stato firmato. Nel frattempo Morata convince sempre di più e così sarebbero stati avviati i contatti con l’Atletico Madrid per l’acquisto a titolo definitivo del cartellino. Il prezzo è fissato a 35 milioni, ma la Juve vorrebbe uno sconto.

Il vero obiettivo però sarebbe Raspadori del Sassuolo: giovane, italiano, con un ingaggio basso, ha tutte le carte in regola per essere il sostituto di Dybala alla Juventus. In questa stagione ha già segnato nove gol e i rapporti tra le società sono ottimi, secondo alcuni rumors sarebbe il favorito nella corsa. Tutto però dipenderà da giovedì, se Dybala accetterà l’offerta bianconera non ci sarà bisogno del mercato per dare ad Allegri l’uomo giusto in attacco.