Siamo ancora a fine marzo, ma Inter e Juventus sarebbero già concentrate sul fronte del Calciomercato estivo per potenziare la rosa dei rispettivi allenatori in vista della prossima stagione; in particolare negli ultimi giorni circolano ipotesi sugli attaccanti esterni.

L'Inter starebbe pensando all'attaccante del Lione

L'Inter potrebbe ingaggiare l'attaccante camerunese classe '92 Karl Toko Ekambi. Il giocatore del Lione avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro e sarebbe un profilo gradito perché potrebbe svolgere tutti i ruoli del reparto offensivo.

Il suo arrivo potrebbe essere in qualche modo incentivato dal fatto che i nerazzurri da luglio avranno anche il suo connazionale André Onana, in arrivo in porta a parametro zero.

Intanto in uscita continuano a circolare i nomi di Alexis Sanchez, Arturo Vidal e Felipe Caicedo, che non sarebbero più centrali nel progetto di Simone Inzaghi.

Due brasiliani nei pensieri della Juventus

La Juventus, invece, starebbe pensando di potenziare l'attacco con un esterno da posizionare in un possibile 4-3-3 accanto a Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Il sogno sarebbe il brasiliano classe 2000 Antony dell'Ajax che avrebbe però una valutazione molto alta, circa 70 milioni di e sulle sue tracce ci sarebbero già altri club come Bayern Monaco e Manchester City.

Il secondo nome, invece, sarebbe Rodrygo Goes, brasiliano classe 2001 del Real Madrid, schierato spesso in questa stagione da mister Ancelotti. La sua valutazione sarebbe di circa 40 milioni di euro, pure alcuni club che militano in Premier League sarebbero interessati alle sue prestazioni.

In uscita continuano a circolare i nomi di Adrien Rabiot e di Arthur Melo, i quali piacerebbero a diversi club di Premier League e di Liga e che avrebbero una valutazione complessiva dei cartellini di circa 50 milioni di euro.

Il Siviglia su Andrea Belotti

Potrebbe essere, invece, all'estero il futuro di Andrea Belotti. Il centravanti, seguito anche da Milan, Inter e Roma, sarebbe molto stimato dal Siviglia, che avrebbe intenzione di intensificare al termine della stagione i contatti per ingaggiarlo a parametro zero.

L'attaccante della nazionale non dovrebbe infatti rinnovare il contratto in scadenza con il Torino a fine giugno e potrebbe accettare la destinazione nel club andaluso, che peraltro - essendo attualmente secondo in campionato - potrebbe anche disputare la Champions League.