In casa Inter pochi calciatori ultimamente hanno garantito il rendimento di Nicolò Barella. Il centrocampista sardo è reduce da un'annata importante, nella quale è diventato campione d'Italia con la maglia nerazzurra e campione d'Europa con la casacca della nazionale italiana. Ovviamente una tale costanza di prestazioni non poteva che attrarre l'attenzione dei molti e il classe '97, seguendo le indiscrezioni di Calciomercato, sarebbe finito nel minino del Real Madrid allenato da Carlo Ancelotti.

Il Real Madrid si prepara alla rivoluzione a centrocampo: fuori Kroos e Modric, dentro Barella

Il Real Madrid sta dominando la Liga Spagnola senza grossi patemi. Il club allenato da Carlo Ancelotti infatti, alla 29^ giornata di campionato si trova con ben 9 punti di distanza dal Siviglia secondo in classifica. Inoltre, i blancos si sono resi protagonisti di un'impresa che sembrava al di sopra delle loro capacità, eliminando dalla Champions League il quotatissimo PSG di Mbappé e Lionel Messi. All'apparenza dunque, non si scorgerebbero problemi all'orizzonte degli spagnoli, se non fosse per la tremenda batosta rimediata ieri in casa contro il Barcellona. La compagine di Xavi è sembrata di un altro livello e i quattro gol messi a segno contro gli acerrimi rivali madridisti, hanno fatto scattare l'allarme in casa delle "Merengues".

Ancelotti, per la prossima stagione, vorrebbe attuare un cambio generazionale soprattutto nel settore del centrocampo. Kroos e soprattutto Modric non sono più giovanissimi e nel calcio moderno serve gamba e fiato. Ecco perché Nicolò Barella piacerebbe molto al Real Madrid, che sarebbe disposto nella prossima estate a offrire la cifra monstre di 80 milioni di euro all'Inter.

Inter, a centrocampo si valuta il profilo di Dani Ceballos

Le strade di Real Madrid e Inter si potrebbero incrociare non solo nell'affare Barella. Nelle scorse settimane infatti si è parlato insistentemente di un interessamento dei nerazzurri per Dani Ceballos.

Il centrocampista spagnolo sta trovando pochissimo spazio nel club iberico e Inzaghi lo avrebbe indicato come possibile rinforzo per la prossima stagione, viste soprattutto le sue doti poliedriche da poter sfruttare nel centro del rettangolo di gioco.

Inter, idea Dybala e Zapata per l'attacco

La situazione di Dybala, che non rinnoverà con la Juventus a fine stagione, ha creato intanto scompiglio sulle cronache di calciomercato. Sono diversi club che si potrebbero inserire per acquisire il numero 10 argentino a parametro zero e l'Inter sarebbe in prima fila per accaparrarsi la "Joya".

Anche Duvan Zapata, centravanti colombiano dell'Atalanta, dovrebbe cambiare aria a fine stagione e i milanesi vorrebbero portarlo alla Pinetina. Il patron dei bergamaschi Percassi, avrebbe già fatto intendere che per acquisire il bomber atalantino serviranno 40 milioni di euro.