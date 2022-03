La pausa primaverile per consentire la disputa dei Play-off per i mondiali non spegne l’interesse per la Serie A, anzi si arricchiscono notevolmente le notizie sul fronte mercato, dove il Milan è al lavoro per trovare innesti di spessore, mantenendo sempre una soglia non elevata dal lato degli ingaggi.

La dirigenza rossonera sta lavorando per trovare dei profili che siano adatti sia alle esigenze di mister Pioli sia a quelle delle casse societarie: tra tutte le squadre europee attualmente ai vertici della classifica nel proprio campionato, il Milan è quella col minor monte ingaggi in assoluto, con circa 100 milioni di euro a stagione per l’intera rosa.

Un monte ingaggi che la società vuole mantenere a livelli adeguati anche nella prossima stagione. Anche per questo punta alla ricerca dei profili giusti: Belotti, Sanches e Botman su tutti.

Milan da record per monte ingaggi

I rossoneri sono un caso unico nel panorama dei big d'Europa perché hanno ridimensionato enormemente il budget salariale e le prestazioni in campo sono migliorate. Nel confronto con le squadre italiane, il monte ingaggi del Napoli è di 110 milioni di euro, quello dell'Inter di circa 130 milioni di euro mentre la Juventus spicca su tutte con 172 milioni di euro lordi, il che significa che il Milan in questo caso sarebbe ultimo fra gli attuali primi quattro della classifica.

Guardando le altre attuali leader delle rispettive classifiche in Europa, il Bayern Monaco, capolista della Bundesliga, spende 192 milioni di euro annui, il PSG 470 milioni di euro, il Manchester City 258 milioni di euro e infine il Real Madrid ha 401 milioni di euro di monte ingaggi.

Belotti, ipotesi colpo a parametro zero

Il Milan è sulle tracce di Andrea Belotti da parecchio tempo, ma la società rossonera potrebbe far sul serio proprio in questa fase della stagione, nella quale i giocatori in scadenza iniziano a ragionare sulle offerte pervenute. L’attaccante del Torino classe ’93 potrebbe essere alla sua ultima grande occasione per il salto in una big e il Milan sarebbe pronto ad accoglierlo, mettendo a disposizione di Pioli una pedina fondamentale in chiave offensiva.

La stagione in corso non è stata una delle migliori del Gallo, anche a causa di qualche infortunio di troppo, ma il valore dell’attaccante non si discute, grazie anche agli oltre 115 gol messi a segno in Serie A, sin dal suo esordio con la maglia del Palermo. Il duo dirigenziale Maldini-Massara, secondo le ultime voci, pare sia pronto a offrire un contratto al giocatore del Torino, puntando soprattutto sulla volontà del Gallo di non rinnovare in granata e anche di non andare a giocare in campionati esteri.

Lille e Milan al lavoro per un doppio colpo

La società rossonera sembra essere decisa anche a pescare nel campionato francese: il Diavolo, infatti, pare stia per definire un’offerta che possa portare all’acquisto del difensore olandese Sven Botman e del centrocampista offensivo portoghese Renato Sanches, entrambi in forza al Lille. Il valore di mercato di entrambi i giocatori non è altissimo e il Milan potrebbe inserire qualche contropartita tecnica, unitamente a un conguaglio economico per garantirsi le prestazioni dei due talenti.

Sia Botman che Sanches potrebbero essere profili giusti per il rinnovo del Milan nella prossima stagione, sempre mantenendo quella linea di oculatezza che la società rossonera si è imposta in chiave ingaggi.