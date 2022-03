L'Inter punta a essere una delle protagoniste della prossima sessione estiva di trasferimenti. L'obiettivo numero uno della dirigenza interista nella prossima sessione estiva di calciomercato è quello di rinforzare l'attacco a disposizione. Sono tanti i nomi sulla lista del direttore sportivo Giuseppe Marotta e tra questi, ci sarebbe anche quello dell'uruguaiano Luis Suarez, attaccante in forza all'Atletico Madrid del "Cholo" Simeone, che però a fine stagione potrebbe lasciare Madrid, per iniziare una nuova avventura.

L'Inter sta osservando la vicenda con grande attenzione e potrebbe effettuare un'offerta al "Pistolero".

I nerazzurri però devono valutare diversi aspetti, come l'età. Diverse proposte potrebbero arrivare al numero 9 nove dell'Uruguay, che sarebbe nel mirino di diversi club europei come Ajax e Siviglia.

La trattativa risulta complicata, ma l'Inter potrebbe provare il colpo, così da rinforzare in maniera importante il reparto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi.

Inter, possibile offerta del Newcastle per Dzeko

Sempre in ottica attacco, c'è da registrare un interesse del Newcastle per Edin Dzeko [VIDEO], bosniaco che sta trascinando l'Inter di Simone Inzaghi in questa stagione. Il club inglese che nella sessione invernale di Calciomercato ha piazzato colpi importanti come quello di Trippier dall'Atletico Madrid, è pronto a una sessione estiva importante con acquisti che possano alzare la qualità della rosa a disposizione del tecnico Eddie Howe.

Per questo, i Magpies potrebbero fare un'offerta attorno ai 10 milioni di euro alla dirigenza nerazzurra per accaparrarsi le prestazioni di Dzeko.

Molto dipenderà dalla volontà del bomber ex Roma nell'intraprendere una nuova avventura o restare a Milano, dove si trova benissimo.

Inter, si lavora al rinnovo di Inzaghi

Oltre agli acquisti per la prossima stagione, l'Inter è molto soddisfatta dell'operato del tecnico Simone Inzaghi, che sta ottenendo ottimi risultati sulla panchina nerazzurra.

L'ex allenatore della Lazio è in corsa per la conferma del tricolore, si gioca la qualificazione alla finale della Coppa Italia ed ha raggiunto la fase finale della Champions League, cosa non concretizzata dal suo predecessore Antonio Conte.

Ecco perché, la dirigenza nerazzurra è pronta al rinnovo contrattuale del tecnico: un rinnovo da 5 milioni a stagione fino al 2025, che certificano la grande fiducia della società nei confronti di Inzaghi e che rimarcano il grande lavoro svolto dal tecnico in questa stagione.