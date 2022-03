La corsa allo Scudetto continua per l’Inter di Simone Inzaghi. Il rotondo successo 5-0 sulla Salernitana ha riportato il sereno dopo un periodo di flessione, ora c’è la Champions League con la sfida al Liverpool che si presenta proibitiva dopo lo 0-2 dell’andata.

Nel frattempo però la dirigenza nerazzurra inizia a pensare al Calciomercato estivo.

Calciomercato Inter: piace Luis Suarez

Marotta inizia a pensare all’Inter del futuro e soprattutto in attacco si concentrano le manovre del dirigente. In attesa di capire quale sarà il futuro di Dybala che ancora non ha rinnovato con la Juve e resta un obiettivo dei Campioni d’Italia, spunta un nuovo nome.

I nerazzurri potrebbero infatti inserirsi nella corsa per Luis Suarez, bomber che ha vinto tutto in carriera con la maglia del Barcellona e ora gioca nell’Atletico Madrid dove ha messo a segno 11 gol in stagione.

La carta d’identità dice 35 anni, non pochi, ma l’acquisto potrebbe essere una grande occasione visto che il suo contratto scade a giugno e a quanto pare i colchoneros non avrebbero intenzione di avviare la trattativa per il rinnovo. Insomma Suarez potrebbe arrivare all’Inter gratis come alternativa a Dzeko.

Scamacca alternativa per l’Inter

Se da un lato circola il nome di Acerbi per la difesa, il vero obiettivo per l’attacco dei nerazzurri sembra essere Scamacca del Sassuolo.

L’attaccante che sta trascinando a suon di gol i neroverdi è giovane e ha un ingaggio che non andrebbe ad appesantire le casse societarie, particolare non da poco visto che le casse del club scudettato non sono di certo floride in questo periodo.

Piace perché è giovane e potrebbe rappresentare non solo il presente, ma anche il futuro della squadra. Per questo ci sarebbero già stati dei contatti con il Sassuolo che però non avrebbe intenzione di chiedere meno di 30 o 40 milioni per il cartellino dell’attaccante.

La "partita" è aperta, i buoni rapporti tra i club potrebbero aiutare, ma tutto ne mercato può succedere così l’idea Suarez potrebbe prendere corpo nei prossimi mesi.

Attenzione però perché il tempo potrebbe stringere, l’Ajax infatti vorrebbe riportare a casa l’uruguaiano che proprio nei lancieri ha iniziato la sua carriera in Europa prima di decollare verso il Liverpool dove si è imposto come uno dei bomber più prolifici di tutta Europa.

Si stanno invece placando le voci su un possibile ritorno di Lukaku, il belga al momento è un sogno e niente più, tra ingaggio e cifra del cartellino infatti i costi sarebbero altissimi, difficile che la cessione dei blues da parte di Abramovich possa cambiare le carte in tavola.