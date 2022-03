Nella prossima sessione estiva di Calciomercato l'Inter potrebbe rivoluzionare il proprio centrocampo, con l'obiettivo di alzare il tasso tecnico e dare maggiori soluzioni a Simone Inzaghi rispetto al trio composto da Barella, Brozovic e Hakan Calhanoglu. Sono tanti i nomi accostati alla società nerazzurra nelle ultime settimane, con Davide Frattesi che sembrerebbe essere quello più vicino ai nerazzurri, ma non sarà l'unico. Si proverà a regalare all'allenatore piacentino almeno un altro nome importante e in questo senso potrebbe tornare di moda il nome di Georgino Wijnaldum, già cercato senza successo l'anno scorso.

Anche il Milan è in cerca di rinforzi di qualità in mezzo al campo, soprattutto sulla trequarti. Per questo motivo i rossoneri sarebbero pronti a fare un tentativo per Ruslan Malinovskyi.

L'Inter sarebbe interessata a Wijnaldum

In casa Inter potrebbe tornare di moda il nome di Georgino Wijnaldum per la prossima estate. Il centrocampista olandese, per ammissione del suo agente, è stato nel mirino dei nerazzurri l'anno scorso, quando era in scadenza di contratto con il Liverpool, con una trattativa che sembrava anche ben avviata. A far saltare tutto sono stati i problemi economici che hanno colpito la società nerazzurra nel corso dell'annata, con il giocatore che si è poi accasato al Paris Saint Germain, preferendo i parigini anche al Barcellona.

Una scelta che non sembrerebbe essere stata azzeccata visto che a Parigi il classe 1990 non si è ambientato e preme per andare via già a giugno.

L'Inter sarebbe pronta a fare un tentativo per Wijnaldum, ma a condizioni vantaggiose, un po' come potrebbe accadere per il ritorno di Romelu Lukaku. Pur avendolo preso a parametro zero il Psg chiede per il suo cartellino tra i 20 e i 25 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dai nerazzurri, sia per l'età non più giovanissima, sia per l'ingaggio che tocca i 9 milioni di euro netti a stagione.

Ausilio e Marotta proveranno a prenderlo con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato intorno ai 10-12 milioni di euro.

Milan, nel mirino ci sarebbe Malinovskyi

Il Milan per la prossima estate cercherà rinforzi sulla linea dei trequartisti, anche perché Brahim Diaz ha deluso le aspettative, e avrebbe messo gli occhi su Ruslan Malinovskyi.

Il fantasista ucraino ha fatto spesso la differenza con la maglia dell'Atalanta in questa stagione, con ben sei reti messe a segno e due assist in ventidue partite giocate in campionato, a fronte di due gol segnati in Europa League e uno in Champions League. La Dea lo valuta almeno 30 milioni di euro, cifra importante che potrebbe essere abbassato dall'inserimento di una contropartita tecnica, da valutare chi tra i vari Gabbia, Saelemaekers e Krunic possa interessare ai bergamaschi.