Nella giornata di ieri, il Calciomercato della Juventus si è acceso con un nome del tutto nuovo, quello di Mohamed Salah. L'egiziano, che avrebbe rifiutato l'offerta di rinnovo da parte del Liverpool, è stato accostato alla società bianconera.

Nelle scorse ore sono arrivati da alcune testate di calciomercato inglesi anche nuovi dettagli, come lo stipendio che la Vecchia Signora potrebbe offrire al calciatore ex Roma.

La Juventus potrebbe offrire 10 milioni di sterline annui a Mohamed Salah

Tra il Liverpool e Mohamed Salah i rapporti non sarebbero idilliaci come fino allo scorso anno.

Una decina di giorni fa l'allenatore Jurgen Klopp, incalzato dalle domande su un possibile trasferimento dell'egiziano lontano dal club inglese ha risposto recentemente: "Capisco le vostre perplessità ma vi posso dire che la società ed i procuratori di Momo sono in contatto, non ha senso parlare di una sua partenza ora". L'allenatore tedesco aveva poi aggiunto: "Con Salah il rapporto è ottimo e lui sta dando tutto quello che ha per i compagni. I suoi agenti stanno parlando con il club ed è chiaro come Momo voglia giocare in una formazione competitiva, lo vogliamo tutti. Posso dire che la trattativa è ancora nel vivo e lui non ha messo nessuna firma, ma non ha neanche rifiutato alcun accordo.

Siamo in stand by, dobbiamo attendere, ma credo andrà tutto bene".

Poche ore dopo, lo stesso agente di Mohamed Salah, Ramy Abbas Issa, aveva però "commentato" sui social le parole di Klopp con degli smile che ridevano, quasi a sconfessare le dichiarazioni del tecnico tedesco.

Insomma, fra le parti non ci sarebbe chiarezza e il fatto che l'egiziano vada in scadenza di contratto con il Liverpool nel prossimo giugno 2023, rende il tutto ancora più instabile.

Salah non è un'operazione semplice, piacerebbe anche al Barcellona

Stando dunque alle indiscrezioni provenienti da Oltremanica, la Juventus starebbe sondando la strada per arrivare all'esterno classe '92. Il dirigente Cherubini, che potrebbe avere un'agevolazione fiscale all'operazione grazie al Decreto crescita, avrebbe l'idea di convincere Salah con un ingaggio da circa 10 milioni di sterline l'anno.

Ovviamente ingaggiare un elemento del livello di Mohamed Salah non è semplice, anche perché è appunto i Reds per cederlo già in questa sessione estiva di calciomercato vorrebbero un conguaglio economico, verosimilmente di alcune decine di milioni di euro.

Sul calciatore egiziano, inoltre, ci sarebbe l'interesse di diversi club dal blasone conclamato, vedi Barcellona.