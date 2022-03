L'argentino Paulo Dybala non rinnoverà a fine stagione con la Juventus, liberandosi a parametro zero: l'attaccante sta attraendo le attenzioni di moltissimi club.

L'Inter si era già fatta sotto con le parole di Marotta e l'Atletico Madrid avrebbe già contattato diverse volte il giocatore. Secondo le ultime indiscrezioni, però, una nuova squadra si sarebbe messa in fila per bussare alla porta della "Joya": il Barcellona di Xavi.

Il Barcellona avrebbe iniziato i primi colloqui con Paulo Dybala

Il Barcellona in estate potrebbe puntare su diversi profili che andranno in scadenza di contratto, anche per non gravare ulteriormente sul bilancio societario.

Inoltre, il club spagnolo sembrerebbe piuttosto deciso ad attingere in maniera veemente nella Serie A, in particolare piacerebbe molto Franck Kessié, prossimo a lasciare il Milan a parametro zero.

Secondo recenti indiscrezioni però Xavi avrebbe messo gli occhi anche su Paulo Dybala. Il club catalano avrebbe intavolato già diversi colloqui con la "Joya" e sarebbe pronto a fare di lui, il degno erede del connazionale Lionel Messi.

Juventus, l'idea Mohamed Salah prende quota

Nel frattempo la Juventus avrebbe intenzione di sostituire Dybala con un elemento di alta qualità.

Secondo rumors che circolano da ormai 24 ore società bianconera sarebbe interessata a Mohamed Salah. L'egiziano, che andrà in scadenza di contratto con il Liverpool nel 2023.

Il dirigente bianconero Cherubini potrebbe inserirsi tra le due parti, cercando in primis di convincere il calciatore a scegliere di vestire la maglia bianconera.

Secondo indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra il DS della Vecchia Signora, sarebbe pronto a offrire all'egiziano un contratto annuale di circa 10 milioni di sterline.

Si tratterebbe comunque di un'operazione piuttosto onerosa anche perché, per avere Salah nell'estate 2022, occorrerebbe anche pagare un conguaglio economico al Liverpool per l'acquisto del cartellino.

Zaniolo e Raspadori, possibile linea verde per l'attacco della Juventus

Qualora il colpo Mohamed Salah non dovesse riuscire alla Juventus, Cherubini potrebbe gettarsi a capofitto su calciatori nettamente più giovani.

I nomi di Nicolò Zaniolo, che non sta trovando l'accordo per il rinnovo con la Roma, e di Giacomo Raspadori, che potrebbe abbandonare il Sassuolo nel prossimo anno, sarebbero in cima alla lista della Vecchia Signora.