Rinforzare la rosa a disposizione del tecnico bianconero Max Allegri con acquisti di qualità e spessore. È questo l'obiettivo della Juventus, che sta lavorando sul fronte mercato per puntellare l'organico dell'allenatore livornese, così da ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Juve: possibile interesse per Antony

La dirigenza juventina sta lavorando per il sostituto di Paulo Dybala, che causa il mancato rinnovo contrattuale lascerà Torino nella prossima sessione estiva di Calciomercato. Oltre a Zaniolo, che resta l'obiettivo numero uno per la trequarti, i bianconeri stanno valutando diversi profili anche internazionali.

Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche quello di Antony, talento brasiliano in forza all'Ajax, esploso in questa stagione.

La grande continuità del giovane brasiliano, abbinata alla sua qualità tecnica, ha attirato su di se l'interesse dei maggior top club europei: anche la Juventus sta monitorando le prestazioni del brasiliano, ma deve fare i conti con la concorrenza internazionale, ma soprattutto con le richieste importanti dell'Ajax, che chiede una cifra attorno ai 60 milioni di euro per lasciar partire il talento verdeoro.

Molto dipenderà dalla possibile cessioni in estate che potrebbero finanziare un colpo importante: uno de calciatori con i quali la Vecchia Signora potrebbe fare cassa è sicuramente Adrien Rabiot, valutato 20 milioni di euro e richiesto da alcuni club della Premier League.

Juve, idea Akanji per la difesa

Non solo l'attacco. La Juventus sta lavorando anche per rinforzare la difesa a disposizione di Massimiliano Allegri. Visti i continui stop fisici dei totem Bonucci e Chiellini, la dirigenza juventina lavora per regalare al tecnico livornese un rinforzo giovane che possa far coppia con de Ligt, ormai leader della retroguardia della Vecchia Signora.

Oltre Rudiger, che resta l'obiettivo numero uno, i bianconeri starebbero sondando il terreno per Manuel Akanji, difensore svizzero in forza al Borussia Dortmund che a fine stagione potrebbe lasciare la Germania, visto il mancato rinnovo con il club giallonero che scade nel 2023. Per questo, il Borussia potrebbe cederlo nella prossima sessione estiva di calciomercato per monetizzare e non perderlo a costo zero.

Altro profilo che sarebbe monitorato dai bianconeri è quello di Gleison Bremer, valutato dal patron granata Urbano Cairo 25-30 milioni di euro. Sul centrale brasiliano del Toro, ci sarebbe il forte interesse dell'Inter di Simone Inzaghi, a caccia del possibile sostituto di De Vrij.