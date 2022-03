Nelle ultime ore, è circolata un'indiscrezione che riguarda i vertici societari della Juventus. In particolare, il giornalista Paolo Madron, tramite Twitter, ha rivelato che Lapo Elkann sarebbe diventato il nuovo presidente del club bianconero: "Dopo avere cercato di vendere invano il club bianconero, John Elkann affiderà la presidenza a suo fratello", questo il tweet del direttore di Lettera 43. Ma poche ore dopo è arrivata la smentita ufficiale da parte della Exor e della famiglia Agnelli che è stata riportata da Dagospia: "Le ipotesi formulate da Paolo Madron in merito alla Juventus non hanno fondamento".

Dunque, Andrea Agnelli resta saldo alla guida del club bianconero.

Tante voci intorno alla Juventus

In queste settimane, la Juventus è stata al centro di molte notizie non ultima l'indiscrezione di un cambio al vertice poi smentito dalla stessa Exor. Oltre a queste notizie la società ha dovuto fare di nuovo i conti con gli sviluppi dell'indagine Prisma e infine le news di mercato sul mancato rinnovo di Paulo Dybala. Ma adesso per Andrea Agnelli e la sua squadra è tempo di pensare solo al campo visto che domenica 3 aprile ci sarà la sfida contro l'Inter. Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi hanno già messo nel mirino la partita contro i nerazzurri e in casa bianconera ci sono buone notizie visto che il tecnico livornese ha recuperato alcuni giocatori infortunati.

Infatti, durante la pausa Paulo Dybala e Dusan Vlahovic hanno avuto la possibilità di allenarsi al JTC. Così come Federico Bernardeschi che era già rientrato prima della sosta ma ha potuto sfruttare queste settimane per recuperare la forma fisica. Il numero 20 juventino potrebbe essere proprio la sorpresa di formazione di Massimiliano Allegri che potrebbe affidarsi ad un 4-2-3-1 con Juan Cuadrado, Paulo Dybala e Federico Bernardeschi alle spalle di Dusan Vlahovic.

La Juventus per il match contro l'Inter ha ritrovato anche Denis Zakaria che ha smaltito i problemi fisici. Anche Alex Sandro sta meglio e ha lavorato parzialmente in gruppo. In ogni caso i dubbi verranno risolti solo a ridosso della gara contro l'Inter e la preparazione della Juventus proseguirà domani 1 aprile e la squadra si allenerà al mattino.

Allegri fedele alla Juventus

In queste ore, Andrea Agnelli è stato al centro di alcune voci che lo volevano lontano dalla Juventus. Ma l'indiscrezione rilanciata da Paolo Madron è stata smentita dalla stessa famiglia Agnelli. Dunque, il presidente proseguirà il suo lavoro in bianconero e la sua incisività anche in termini di scelte è stata spesso decisiva, in particolare nella scelta dei vari allenatori. Infatti, Andrea Agnelli, lo scorso anno, decise di riportare alla Juventus Massimiliano Allegri come ha confermato lo stesso tecnico. L'allenatore livornese ha proprio rivelato che per tornare a Torino ha detto di no al Real Madrid: "Avevo già firmato con il Real Madrid. Poi mi ha chiamato il Presidente della Juventus e ho accettato subito la loro chiamata".