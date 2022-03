L'avventura di Paulo Dybala alla Juventus è ormai ai titoli di cosa. Il numero 10 argentino non è riuscito a trovare un accordo con la società bianconera e l'addio a fine stagione sembrerebbe ormai certo, salvo sorprese nelle prossime settimane.

Dopo alcuni rinvii, nella giornata di oggi 21 marzo è avvenuto l'incontro tanto atteso tra la dirigenza bianconera e gli agenti del calciatore Jorge Antun e Carlos Novel alla Continassa, per discutere della permanenza di Dybala a Torino. Nonostante l'incontro durato due ore, a quanto pare non è stato trovato nessun accordo tra le parti.

L'offerta da sette milioni di euro da parte della Juventus è stata ritenuta bassa dall'entourage della Joya, che era disposto al rinnovo contrattuale per una cifra complessiva attorno ai 10 milioni di euro. Per queste motivazioni, le strade paiono destinate a separarsi a parametro zero in estate, con Dybala pronto a iniziare una nuova esperienza nella prossima sessione estiva di Calciomercato.

Le parole di Allegri nel post match contro la Salernitana, potevano già indirizzare in questa direzione. Infatti, il tecnico bianconero aveva detto: "Non so se Dybala resterà, io sono in linea con la società. Paulo non è il solo calciatore in scadenza".

Le possibili opzioni per Dybala

Ma quali sono i club interessati al talento argentino?

Partiamo dalla Premier League con due club che da diverse settimane starebbero seguendo le prestazioni della Joya, ovvero il Liverpool di Jurgen Klopp che a fine stagione potrebbe dire addio a Firmino e Salah, e il Manchester City di Pep Guardiola, a caccia di un calciatore di grande qualità che possa aumentare il tasso offensivo dei Citizens.

Non c'è solo l'Inghilterra. Infatti, ci sarebbe anche il forte interesse del Barcellona di Xavi, ritornato sui livelli delle precedenti stagioni, e pronto a ritornare protagonista anche in Europa, ed in particolar modo in Champions League.

Inoltre, il Paris Saint Germain che potrebbe virare sulla Joya, vista la possibile partenza di Kylian Mbappè, che sarebbe pronto ad accasarsi al Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Juve, anche l'Inter su Dybala

Ma anche l'Inter sta monitorando la situazione di Dybala, visto pure il grande apprezzamento del direttore sportivo nerazzurro Giuseppe Marotta nei confronti della Joya.

Per questo, in caso di una cessione pesante in attacco come quella di Lautaro Martinez, la dirigenza interista potrebbe decidere di fiondarsi sul dieci bianconero, proponendo quel contratto da 10 milioni di euro richiesto dall'entourage del calciatore.