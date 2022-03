Il Calciomercato in casa Juventus in vista della prossima sessione estiva potrebbe essere incentrato sul rafforzamento di due settori ben precisi, il centrocampo e le fasce laterali.

Sono ovviamente diversi i nomi che orbitano intorno alla galassia della Vecchia Signora e nella giornata di oggi, si è parlato insistentemente di due obiettivi ben precisi, Ferland Mendy e Ryan Gravenberch.

Alex Sandro non convince, al suo posto potrebbe arrivare dal Real Madrid Ferland Mendy

Quest'anno uno dei problemi principali della Juventus è stato lo scarso rendimento di alcuni elementi che avevano garantito prestazioni sempre di altissimo livello.

Tale mancanza è apparsa più evidente soprattutto sulle fasce. Cuadrado tra i malanni fisici e le convocazioni con la nazionale ha faticato a trovare continuità. L'altro braccetto difensivo, il brasiliano Alex Sandro, ha invece commesso alcuni errori non solo in campionato, ma anche in finale di Supercoppa italiana, dove con un retropassaggio in pieno recupero che ha regalato il gol e il trofeo agli acerrimi rivali dell'Inter. Proprio per queste ragioni, l'entourage bianconero starebbe osservando nel mercato per trovare alternative di valore.

Uno dei nomi che circolano sarebbe quello di Ferland Mendy. Stando a quanto riportato da testate spagnole, l'esterno difensivo francese classe '95, sarebbe stato messo sul mercato dal Real Madrid stesso, che con la cessione del calciatore, vorrebbe puntare a un grande acquisto come Theo Hernandez.

Il compito di Cherubini dunque, potrebbe essere facilitato dalla volontà della compagine madrilista, ma attenzione al Psg che starebbe osservando la situazione per inserirsi nell'affare.

Gravenberch, il primo nome per il centrocampo della Juventus

L'altro settore che la Juventus dovrebbe rinforzare nella prossima estate è quello del centrocampo.

Paul Pogba rimane il "nome da sogno" per la tifoseria, ma il francese (in uscita dal Manchester United a parametro zero qualora non dovesse rinnovare) guadagna una cifra piuttosto elevata per le casse bianconere.

L'alternativa più probabile sotto l'aspetto economico per la Vecchia Signora, dovrebbe dunque essere Ryan Gravenberch.

Dall'Olanda infatti, si fanno sempre più forti le voci che vorrebbero la società piemontese interessata al calciatore classe 2002. L'Ajax avrebbe già fissatto il prezzo, 35 milioni di euro. Sul giovane centrocampista ci sarebbe forte anche l'interesse di Bayern Monaco e Real Madrid.