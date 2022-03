Una specie di "mal d'attacco" sta affliggendo l'Inter. Il momento "no" di Lautaro Martinez è solo una delle cause dello scivolone dei nerazzurri dal primo al terzo posto in classifica. Il Derby di Coppa Italia può rappresentare la fine del digiuno del "Toro", ma l'ad Marotta sta sondando il terreno per il nuovo terminale offensivo, in vista della prossima stagione.

Non c'è solo il nome di Scamacca sul taccuino del dirigente meneghino. Nel mirino dell'Inter c'è anche il nazionale canadese Jonathan David. L'attaccante del Lille è uno dei marcatori più prolifici della Ligue 1: 12 reti realizzate in 26 presenze con la maglia dei "Les dogues".

La sua valutazione si aggira sui 50-60 milioni, una cifra piuttosto alta per le casse nerazzurre, salvo la cessione di uno o più pezzi da novanta.

Pure l'Arsenal monitora la situazione

Nella finestra di mercato invernale, l'Arsenal ha cercato di rinforzare il reparto avanzato con Dusan Vlahovic, ma il centravanti serbo ha ceduto alle avances della Juventus. Per evitare un nuovo epilogo amaro, i Gunners proveranno a giocare d'anticipo soffiando David all'Inter.

Il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta ha inserito la punta del Lille in cima alla lista e il club inglese potrebbe soddisfare le richieste dei transalpini. David raccoglierebbe l'eredità di Aubameyang, passato al Barcellona dopo aver vissuto gli ultimi mesi, da separato in casa, con la compagine britannica.

Sarà decisiva la volontà del giocatore con l'Inter pronta a giocare tutte le sue carte per convincere David a trasferirsi nella sponda nerazzurra del Naviglio.

Inter, non solo David dal Lille: piace anche Celik

Il match contro il Lione è stata un'occasione per visionare il talento canadese, però non è stato l'unico giocatore del Lille osservato dall'Inter.

Il nome di Zeki Celik è tornato in auge, dopo aver effettuato un sondaggio la scorsa estate. L'eccellente prestazione offerta dall'esterno destro turco ha riportato in cima il suo profilo: l'Inter, per ora, non vuol avanzare offerte, visto l'ottimo momento di Denzel Dumfries. Non è da escludere un'accelerata dei nerazzurri nelle prossime settimane: la richiesta del Lille è vicina ai 20 milioni.

Questo possibile doppio colpo ricorda la trattativa che il club meneghino sta intavolando con il Sassuolo per Scamacca e Frattesi. Marotta sta seguendo attentamente i due gioielli neroverdi i quali sono esplosi sotto la guida di Dionisi, però l'ad del Sassuolo Carnevali, intervistato da GR Parlamento, frena gli entusiasmi: "Abbiamo parlato a suo tempo con l'Inter, con qualche altra società straniera ma anche italiana. Ad oggi di richieste concrete non ne abbiamo avute. Se offrissero 65 milioni? Può essere anche una offerta bassa. Dipende da come li dividiamo".