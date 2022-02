La Juventus è attesa da giorni importanti per il mercato. Le trattative del Calciomercato estivo potrebbero dipendere dalle situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno. Sono ben cinque quelli che rischiano di lasciare la società bianconera a parametro zero, Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernarderschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio. Quello che però sembra certa è l'importanza di rinforzare il centrocampo, nonostante sia arrivato Zakaria a gennaio. Servirebbe un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e che possa migliorare la qualità dei bianconeri.

In questo modo Allegri potrebbe spostare Locatelli nel ruolo di mezzala, dando la possibilità al nazionale italiano di essere più incisivo in zona gol come già dimostrato al Sassuolo nella scorsa stagione. A tal riguardo, si parla molto dell'interesse concreto della Juventus per il centrocampista del Wolverhampton Ruben Neves. Il portoghese è un classe 1997 ed è in scadenza di contratto a giugno 2024. La società inglese potrebbe cederlo a giugno così da monetizzare maggiormente dalla cessione del suo cartellino. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro.

Il centrocampista Ruben Neves potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo a giugno.

La società bianconera potrebbe acquistare Ruben Neves, giocatore del Wolverhampton in scadenza di contratto a giugno 2024. Il portoghese, oltre a dare fisicità, è molto bravo nell'impostazione di gioco e migliorerebbe la qualità del centrocampo bianconero. Il suo arrivo potrebbe agevolare la partenza di Arthur Melo, che Allegri non sta schierando molto se non a partita iniziata.

Il brasiliano potrebbe essere ceduto per circa 35 milioni di euro, somma che potrebbe essere utilizzata proprio per l'acquisto di Ruben Neves. Sul giocatore ci sarebbe però anche il Manchester United. Ad agevolare l'arrivo del portoghese alla Juventus potrebbe essere il suo agente sportivo Jorge Mendes, che ha già avuto modo di lavorare con la Juventus per l'arrivo nel 2018 e per la cessione nel 2021 di Cristiano Ronaldo.

Il mercato della Juventus

Il centrocampista Ruben Neves potrebbe essere uno dei rinforzi della Juventus di giugno. La società bianconera potrebbe acquistare anche un difensore oltre a Federico Gatti, investimento effettuato a gennaio e che rimarrà in prestito al Frosinone fino a fine stagione. Molto dipenderà da De Ligt, ma se dovesse partire la Juventus potrebbe acquistare a parametro zero Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a giugno.