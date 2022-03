Si potrebbe quasi dare per assodato che la Juventus nella prossima sessione di Calciomercato estiva dovrà effettuare almeno un acquisto nel reparto del centrocampo. La Vecchia Signora vuole a tutti i costi tornare dove le compete, ossia tra le prime posizioni in assoluto ed il colpo Vlahovic, costato ben 70 milioni di euro più 10 di commissioni, ne è la prova lampante. Nel settore più infuocato del rettangolo di gioco, i bianconeri stanno mostrando delle lacune piuttosto lampanti e proprio per questo, Cherubini starebbe vagliando un nome da capogiro, Casemiro del Real Madrid.

Juventus, Casemiro il nuovo osservato speciale in casa bianconera

Il nome del Real Madrid si associa molto facilmente al termine "vittoria". I Blancos, sono per antonomasia gli invincibili, la squadra da invidiare e da battere in tutte le competizioni e sono anche coloro che detengono, nella propria bacheca, più Champions League di ogni altro club. Un grande contribuito alle ultime vittorie della compagine spagnola, lo ha dato senza dubbio Carlos Henrique José Francisco Venancio Casemiro. Il centrocampista brasiliano prima con Ancelotti e poi con ZIdane ha scritto la storia recente di una squadra già osannato come il Real Madrid, donandogli diverse stagioni della propria carriera. Ad oggi le due parti, proprio per un logoramento di rapporti che dura ormai da tanto, potrebbero separarsi e stando alle notizie arrivate dalla stampa estera, la Juventus potrebbe inserirsi per acquisirne il cartellino.

La compagine bianconera starebbe preparando l'assalto al giocatore, che andrà in scadenza con le Merengues nel 2025. Florentino Perez, numero uno del Real, avrebbe già stanziato il costo del cartellino per portare via dalla capitale iberica Casemiro, 40 milioni di euro.

La Juventus terrebbe d'occhio anche Milinkovic Savic

Seguendo il ragionamento sopra fatto, un altro nome di cui si starebbe parlando insistentemente in casa Juventus, sarebbe quello di Milinkovic Savic.

Il Sergente attualmente in forza alla Lazio era stato accostato ai bianconeri già diverse volte nel passato. Lotito però, aveva sempre respinto ogni corteggiamento, chiedendo una cifra che andasse al di sopra dei 120 milioni di euro. Stando a quanto riportato nella giornata di oggi dalla stampa estera, il prezzo nel numero uno biancoceleste per il centrocampista serbo starebbe calando, ma non eccessivamente.

Infatti per cedere il giocatore, Lotito chiederebbe100 milioni di euro. Oltre alla Juventus, su Milinkovic Savic ci sarebbe anche l'interesse del Real Madrid che, come già scritto, potrebbe perdere Casemiro ed il Manchester United.