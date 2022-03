Pur essendo ancora a marzo non mancano le indiscrezioni di mercato per l'Inter in vista della sessione di trasferimenti estiva.

Sogno Lewandowski per i nerazzurri

Il reparto sotto osservazione è l'attacco: nonostante l'arrivo di Caicedo nel mercato invernale, la dirigenza interista potrebbe rinforzare il reparto offensivo nella prossima sessione estiva di Calciomercato.

Oltre al nome di Gianluca Scamacca, attaccante italiano del Sassuolo che da mesi è nel mirino della società campione d'Italia, tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo interista Beppe Marotta - secondo alcune indiscrezioni - ci sarebbe anche quello di Robert Lewandowski, capitano del Bayern Monaco in scadenza di contratto nel 2023.

Il capocannoniere della Bundesliga avrebbe deciso di non rinnovare con il club bavarese, anzi la sua volontà sarebbe quella di andar via con un anno d'anticipo.

Il 33enne arriverebbe a prezzo "agevolato" -considerando che si tratta di uno dei migliori attaccanti al mondo - essendo in scadenza di contratto il prossimo anno. Sarebbe un rinforzo ideale per l'attacco nerazzurro, che ha bisogno di un attaccante di spessore che possa fare la differenza anche in Europa. In questa stagione nella società tedesca Lewandowski ha disputato fino ad adesso 33 match totali, 7 con 9 gol in Champions League, 24 con 28 gol e 1 assist nel campionato tedesco, 1 match nella Coppa di Germania ed un altro nella Supercoppa di Germania, segnando una fantastica doppietta decisiva per la vittoria del trofeo contro i rivali storici del Borussia Dortmund.

Oltre ai numerosi gol il fuoriclasse polacco porterebbe in nerazzurro anche un bagaglio d'esperienza che pochi colleghi possono vantare. Con la maglia del Bayern ha vinto 7 campionati, 3 coppe di Germania, 5 Supercoppe di Germania, una Champions League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club.

A livello individuale risaltano soprattutto la Scarpa d’Oro, ma anche i sei titoli di capocannoniere della Bundesliga e le cinque volte nelle quali è stato nominato calciatore dell’anno nel campionato tedesco.

Le possibili cifre

La punta del Bayern Monaco dopo otto stagioni nella società bavarese potrebbe fare una nuova esperienza professionale. In scadenza a giugno 2023, per i tedeschi potrebbe essere l'ultima possibilità di monetizzare dalla cessione del suo cartellino. La sua valutazione di mercato è di circa 40/50 milioni di euro, somma che il Bayern potrebbe utilizzare per l'acquisto di una punta giovane.

Di certo investire sull'attuale punta del Bayern Monaco significa spendere una somma importante per il cartellino, ma anche per l'ingaggio. La possibilità di vedere Lewandowski all’Inter ci sarebbe solo se il calciatore decidesse di calare le pretese economiche rispetto al suo attuale ingaggio da 15 milioni di euro a stagione. Ad esempio potrebbe essere preso in considerazione un contratto più lungo, di 3-4 anni, con l’accordo a cifre ridotte.

L'Inter potrebbe finanziare l'acquisto di Lewandowski con l'eventuale cessione di Lautaro Martinez. Proprio il giocatore nerazzurro potrebbe essere una delle cessioni importanti dell'Inter nel calciomercato estivo. Dalla sua partenza la società potrebbe incassare circa 80 milioni di euro. Sull'attaccante argentino ci sarebbero numeri top club europei, tra cui Atletico Madrid, Manchester United e il Tottenham di Antonio Conte.