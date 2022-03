Nonostante il congelamento dei beni attuato nei confronti di Roman Abramovich a causa del blocco economico imposto dall'Inghilterra contro gli oligarchi russi, la maggior parte della stampa locale ed esterna è convinta che il patron del Chelsea riuscirà comunque a cedere il club londinese, intento da lui dichiarato nelle scorse settimane per non incappare nelle maxi multi a cui andrebbe incontro. Se tutto questo dovesse accadere, la compagine dei blues potrebbe subire un depauperamento tecnico della propria rosa e stando a quanto uscito nella giornata di oggi, una delle squadre che vorrebbe maggiormente approfittare di questa situazione sarebbe la Juventus, I bianconeri infatti, avrebbero messo nel proprio mirino 3 giocatori, Rudiger, Jorginho e Pulisic.

In difesa la Juventus starebbe osservando uno tra Rudiger e Renan Lodi

L'evoluzione del reparto difensivo della Juventus per il prossimo anno appare un rebus davvero complicato da districare. I bianconeri infatti, dovranno fare i conti con la situazione di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, le due colonne portanti della Vecchia Signora che in avanti con l'età, non potranno realisticamente più garantire la continuità fisica di un tempo. Inoltre, se si pensa che De Light dovrebbe rientrare nel piano di cessioni per monetizzare la prossima estate, si capisce facilmente come Cherubini potrebbe affrontare una mini rivoluzione nel reparto arretrato juventino. Il nome dunque attenzionato per potenziare la rosa di Max Allegri, sarebbe quello di Antonio Rudiger.

Il centrale tedesco ha già dimostrato di poter calcare con agevolezza i campi della Serie A con la maglia della Roma ed inoltre si è candidato campione d'Europa e del mondo con la casacca del Chelsea. Non è dunque un segreto che un suo eventuale arrivo a Torino farebbe felici davvero tutti. Ovviamente su un calciatore del genere ci sarebbero gli occhi di diversi top club mondiali e qualora si dovesse arrivare ad una contesa economica impossibile da eguagliare, alla Continassa, avrebbero già un secondo nome in serbo, quello di Renan Lodi dell'Atletico Madrid.

Dal Chelsea potrebbero arrivare anche Jorginho e Pulisic

Un altro settore che la Juventus potrebbe potenziare nel prossimo Calciomercato, è quello del centrocampo. Allegri ha fatto più volte capire che l'assenza di un regista è costata punti pesanti alla Vecchia Signora e proprio per tale ragione, Cherubini vorrebbe accontentare il tecnico toscano, regalandogli almeno un calciatore dall'alto tasso tecnico.

Jorginho, ha fatto intuire più volte, di voler tornare in Italia ed i bianconeri, che vedrebbero in lui il prototipo perfetto del giocatore da piazzare nel centro del proprio rettangolo di gioco, lo accontenterebbero volentieri. Inoltre oggi, si è parlato di un interessamento della Juventus anche per Pulisic, poliedrico calciatore statunitense classe '98.