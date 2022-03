L'Inter sarebbe al lavoro per potenziare la rosa del futuro. I dirigenti sarebbero molto attenti ai colpi a parametro zero, infatti, sarebbero stati intensificati i contatti per Paulo Dybala. L'attaccante argentino non ha ancora rinnovato il contratto con la Juventus e i dirigenti torinesi sarebbero molto scettici sulle cifre richieste dal ragazzo a causa dei troppi infortuni che ne condizionano il rendimento da molti anni. Sulle sue tracce ci sarebbero però anche Tottenham, Atletico Madrid e Barcellona, ma il club nerazzurro avrebbe fatto più di un tentativo in visto dell'addio di Alexis Sanchez.

Il cileno a fine campionato non dovrebbe rinnovare il contratto a causa del suo stipendio da circa otto milioni di euro, ritenuto troppo elevato dalla famiglia Zhang.

Inter e Chelsea potrebbero ancora sedersi a tavolino

La società nerazzurra potrebbe intavolare uno scambio con il Chelsea che riguarderebbe Milan Skriniar e Romelu Lukaku. L'attaccante belga non sta vivendo un ottimo momento e potrebbe ritornare a Milano al termine della stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, i Blues sarebbero stati meravigliati dalle prestazioni di Milan Skriniar, che ha una valutazione di circa 60 milioni di euro, contro il Liverpool. Il calciatore piacerebbe a Thomas Tuchel che potrebbe perdere al termine della stagione Anthonio Rudiger.

Il club milanese però non sarebbe disposto a cedere lo slovacco che è ritenuto un perno centrale nel progetto tattico di Simone Inzaghi. Infatti, Skriniar sarebbe anche uno dei candidati per ricevere la fascia da capitano se dovesse dire addio Samir Handanovic. Inoltre, l'arrivo di Lukaku sarebbe molto complicato per lo stipendio troppo elevato, da circa 14 milioni di euro che percepisce attualmente a Londra.

I contatti potrebbero comunque aprirsi durante la prossima estate.

Il Bayer Monaco sulle tracce dell'esterno ex PSV

L'Inter potrebbe poi far cassa grazie alla cessione di Denzel Dumfries. Il terzino sarebbe finito nel mirino del Bayern Monaco che potrebbe mettere sul piatto circa trenta milioni di euro, perché apprezza molto le sue caratteristiche sia in fase difensiva che in quella offensiva.

I dirigenti milanesi potrebbero pensarci, perché si tratterebbe di una netta plusvalenza in quanto l'olandese è stato pagato circa 12 milioni di euro più bonus. In uscita dovrebbe esserci anche Stefan De Vrij, che piacerebbe molto al Tottenham allenato da Antonio Conte. L'ex Lazio potrebbe lasciare la Pinetina al termine della stagione: infatti ha il contratto in scadenza nel 2023 e garantirebbe un proficuo bottino alle casse degli Zhang da poter investire sul mercato.