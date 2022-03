Il centrocampista Jordan Veretout e la Roma non stanno vivendo un momento felice insieme e l'Inter potrebbe approfittare della situazione in vista del prossimo Calciomercato. Secondo l'ex procuratore sportivo del francese, il giocatore avrebbe idee diverse dal club capitolino per quello che concerne il suo rinnovo

L'ex procuratore sportivo di Veretout ammette: 'Ormai quello che fa non mi compete'

Nelle score ore l'agente sportivo Mario Giuffredi ha voluto commentare la situazione del centrocampista Veretout, specificando come il giocatore non faccia più parte della sua scuderia a causa delle incomprensioni che ci sono state tra i due: "Ho interrotto i rapporti con Veretout da diversi mesi, non me la sento di fare delle considerazioni o dire qualcosa sulla sua situazione calcistica", ha detto Giuffredi.

Aggiungendo poi: "Ma ci tengo a precisare due cose per me molto importanti, i calciatori rispecchiano i loro procuratori, e non voglio essere associato alle sue scelte. Ho sempre gestito i calciatori dandogli delle regole perché chi sta con me deve essere impeccabile ma dal giorno in cui ho interrotto il rapporto non mi interesse più niente e lui non è più farina del mio sacco".

Giuffredi ha poi ricordato quanta strada abbia fatto il ragazzo sotto la sua egida, passando dall'essere considerato un buon giocatore con la maglia della Fiorentina fino a divenire un titolare inamovibile con la casacca della Roma. L'ex agente di Veretout nell'intervista ha poi aggiunto, quello che in chiave di calciomercato, potrebbe essere un indizio interessate: "A inizio stagione stava facendo benissimo, segnava e faceva assist e la Roma voleva rinnovare.

Poi purtroppo le trattative si sono interrotte, perché magari il calciatore la pensava diversamente".

Pertanto il francese (il cui contratto scade a giugno 2024) potrebbe essere messo sul mercato dalla Roma in estate per un prezzo che si aggirerebbe intorno ai 15-20 milioni di euro. L'Inter, che vorrebbe potenziare il proprio centrocampo, ci starebbe pensando seriamente.

Inter, non solo Veretout per il centrocampo

Veretout non sarebbe l'unico possibile colpo di mercato per il centrocampo dell'Inter. Ai nerazzurri infatti piacerebbero almeno altri due profili, quello di Davide Frattesi e quello di Marco Verratti.

Il mediano attualmente al Sassuolo potrebbe essere ceduto dal club neroverde per una cifra vicina ai 20 milioni. Discorso diverso va fatto per Verratti, calciatore dal profilo internazionale. Per lui, l'Inter dovrebbe pagare al PSG una somma di circa 55 milioni di euro.