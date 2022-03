La Juventus ha come obiettivo di mercato quello di rafforzare il proprio centrocampo. Tanti sono i nomi che circolano intorno alla Vecchia Signora ed oggi un nuovo profilo è stato accostato ai bianconeri. Parliamo di Youri Tielemans, mediano classe '97 in forza attualmente al Leicester.

Tielemans, il profilo nuovo che sarebbe osservato in casa Juventus

Per fare il salto di qualità nel centrocampo, la Juventus vorrebbe acquisire un calciatore di prospettiva, che abbia carattere e tecnica per potenziare un reparto che sta faticando da troppi anni.

Secondo la stampa spagnola, il tipo di giocatore che i bianconeri starebbero cercando, potrebbe essere Youri Tielemans.

Il giovane belga in forza al Leicester, fu acquistato dalle "Foxes" nel 2019 per 35 milioni di euro. Da li in poi, il classe '97 ha confermato le sue qualità, attraendo diversi club europei. Tielemans, che andrà in scadenza di contratto nel 2023, ha recentemente parlato del proprio futuro, affermando: "Non mi preoccupo dei rumors. Voglio ottenere il massimo da me stesso in questa stagione e finire il più in alto possibile con la squadra. Certo che voglio giocare in Champions, come ogni calciatore. Sono pronto per un grande club europeo? Sono pronto per ottenere il meglio dalla mia carriera. Vedremo cosa accadrà la prossima estate o l'estate successiva".

Parole ambiziose quelle espresse dal belga, che potrebbe essere accontentato nella sessione di Calciomercato estiva del 2022.

La Juventus, sarebbe alla finestra per vedere come può evolversi la situazione; insieme ai bianconeri, risulterebbero esserci il Manchester United e l'Arsenal.

Le altre idee in casa Juventus per il centrocampo

Come già detto, alla Juventus avrebbero una voglia matta di comprare almeno un centrocampista. La lista stilata da Cherubini sarebbe davvero lunga e passerebbe dal sopra citato Tielemans fino ad altri nomi come Pogba e Milinkovic Savic.

Il francese si libererà a parametro zero dal Manchester United a fine stagione, mentre per strappare il serbo alla Lazio ci vorrebbero circa 80 milioni di euro.

Oltre a loro, in casa bianconera piacciono i profili di Davide Frattesi e di Luis Alberto. Per lo spagnolo della Lazio, la Vecchia Signora sarebbe disposta a cedere Nicolò Rovella, giovane mediano dalle grandi prospettive, attualmente in prestito al Genoa.

In attacco la Juventus vorrebbe accelerare per Scamacca

La Juventus non starebbe cercando solo un centrocampista. I bianconeri vorrebbero chiudere anche per un attaccante, visto che Dybala non rinnoverà e che Morata potrebbe tornare all'Atletico Madrid.

Secondo le ultime indiscrezioni, Max Allegri avrebbe chiesto di accelerare per il giovane attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca, valutato circa 40 milioni di euro