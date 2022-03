Il prossimo Calciomercato estivo potrebbe delineare un punto di svolta per diverse squadre. Il Manchester City, ad esempio, vorrebbe cambiare alcuni dei propri alfieri per stravolgere la rosa, contestualmente la Juventus potrebbe cogliere l'occasione per inserirsi in quello che rappresenterebbe un colpo di mercato da matita rossa, ossia Gabriel Jesus.

Il Manchester City si prepara all'assalto di Kane e potrebbe lasciare andare Gabriel Jesus

Il Manchester City non ha certamente problemi di natura economica. Il club inglese quando decide di puntare un calciatore ha ben pochi rivali e la nuova idea degli sceicchi proprietari sarebbe quella di ingaggiare Harry Kane.

Il forte attaccante inglese attualmente in forza al Tottenham di Antonio Conte, potrebbe raggiungere Guardiola l'anno prossimo, dopo che era già stato corteggiato a lungo durante la scorsa estate

Ovviamente acquisti di un livello simile, sarebbero un monito piuttosto chiaro per gli attuali attaccanti dei "Citizen", che rischierebbero di trovarsi ai margini del progetto. Fra essi ci sarebbe anche Mahrez, che ha vinto tutto in Inghilterra, ma anche Gabriel Jesus, centravanti dalle doti tecniche indiscutibili. Proprio quest'ultimo, seguendo le voci di calciomercato, sarebbe osservato con attenzione da Federico Cherubini . La Juventus, che perderà Dybala a parametro zero, vorrebbe continuare a schierare una seconda punta alle spalle di Vlahovic e il brasiliano farebbe al caso di Max Allegri.

Per portarlo via da Manchester City, la compagine piemontese dovrebbe avanzare un'offerta vicina ai 40 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Arteta dell'Arsenal vorrebbe Arthur per il proprio centrocampo

La Juventus, oltre a comprare nuovi calciatori per potenziare la rosa, vorrebbe cedere diversi pezzi per abbassare il monte ingaggi.

I dirigenti della Vecchia Signora, sarebbero dunque pronti ad ascoltare qualsiasi proposta arrivi dall'estero e dall'Italia. Secondo alcune indiscrezioni in arrivo dalla Spagna, l'Arsenal starebbe preparando un'offerta per Arthur. Il centrocampista ex Barcellona (che approdò alla Continassa nel 2020 nello scambio con Pjanic), farebbe comodo a Mikel Arteta.

Max Allegri, stando alle voci, non si opporrebbe a questo affare, che se andasse in porto, farebbe incassare circa 35 milioni di euro. Cifra che poi la Juventus potrebbe versare al Chelsea per il centrocampista della nazionale italiana Jorginho.