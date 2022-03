Inter e Juventus sarebbero al lavoro per potenziare le rispettive rose in vista della prossima stagione e avrebbero individuato i profili da regalare ai rispettivi allenatori.

I nerazzurri pensano a Marcao e sognano Lukaku

La società presieduta dagli Zhang starebbe pensando di potenziare la difesa con le prestazioni del giovane difensore Marcao. Il calciatore del Galatasaray avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro ma nella trattativa potrebbe essere inserito il cartellino di Roberto Gagliardini che non sarebbe più centrale nel progetto di Simone Inzaghi e che ha il contratto in scadenza nel 2023.

La sua valutazione sarebbe di circa 15 milioni di euro e il club milanese potrebbe aggiungere un leggero indennizzo a favore dei turchi. Nella lista degli acquisti dell'Inter ci sarebbe anche il nome di Gleison Bremer, primo indiziato se dovesse essere ceduto Stefan De Vrij e per il quale i contatti potrebbero aprirsi a fine stagione.

Nelle ultime ore sarebbe anche circolata la voce su un presunto contatto tra Romelu Lukaku e Giuseppe Marotta. Il calciatore, dopo il momento negativo che sta vivendo al Chelsea, avrebbe confermato di voler ritornare a Milano e di essere disposto a tagliarsi l'ingaggio che ammonta a circa 14 milioni di euro. L'ex amministratore della Juventus avrebbe però predicato calma, rivelando che l'operazione resta molto complessa visto il momento economico.

La Juventus sarebbe sulle tracce di Zaniolo e Berardi

Il club presieduto dagli Agnelli, dopo aver confermato di non rinnovare il contratto a Paulo Dybala, starebbe lavorando per potenziare l'attacco e il centrocampo con le prestazioni di Nicolò Zaniolo e quelle di Domenico Berardi. L'ex Inter ha il contratto in scadenza nel 2023 e una valutazione di circa 40 milioni di euro ma l'affare si potrebbe sbloccare se dovesse essere offerta come contropartita il cartellino di Moise Kean o quello di Mckennie.

Per quanto riguarda l'esterno del Sassuolo, che sarebbe seguito da tempo dal Milan, si parlerebbe di una stima di circa 30 milioni di euro considerata l'ottima stagione che sta svolgendo sotto la guida di Alessio Dionisi.

I bianconeri, dopo averlo scartato qualche anno fa, potrebbero decidere di inserirsi nella trattativa per avere un ottimo profilo da collocare sulla corsia di sinistra.

A fargli posto potrebbe essere Federico Bernardeschi che ha, così come Dybala, il contratto in scadenza nel 2022. La dirigenza non avrebbe affatto intenzione di riconoscergli l'attuale ingaggio che percepisce e, per questo motivo, anche per l'ex Fiorentina ci potrebbe essere l'addio. Le trattative potrebbero riprendersi durante la prossima estate.