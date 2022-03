La Juventus è attesa da settimane importanti che ci diranno dove i bianconeri potranno arrivare in tutte le competizioni. Dopo una serie di risultati positivi in campionato, la squadra di Allegri si è avvicinata ai primi tre posti della classifica e potrebbe anche sperare in un'eventuale lotta per il titolo. Il tecnico toscano ha sempre dichiarato, però, che non lo vincerà la Juventus ma una fra Milan, Napoli e Inter. C'è molto lavoro anche per la società bianconera in tema mercato, considerando il fatto che che in questi giorni dovrebbe incontrare tutti i giocatori in scadenza a giugno.

Fra questi anche Paulo Dybala, per il quale si parla di un possibile trasferimento a parametro zero all'Atletico Madrid. Come sostituto, la Juventus starebbe pensando a Gabriel Jesus, la punta brasiliana è in scadenza di contratto con il Manchester City a giugno 2023 e potrebbe lasciare la società inglese a fine stagione in quanto sarebbe l'ultima possibilità per monetizzare da una sua cessione. La Juventus, però, non vorrebbe investire nel cartellino, per questo starebbe pensando di offrire una contropartita tecnica gradita al Manchester City. Potrebbe essere Adrien Rabiot, anche lui come il brasiliano in scadenza di contratto a giugno 2023. La Juventus potrebbe aggiungere qualche milione, considerando la differente valutazione di mercato dei due giocatori.

La Juventus potrebbe offrire Rabiot come contropartita tecnica per Gabriel Jesus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe offrire Adrien Rabiot come contropartita tecnica per l'acquisto di Gabriel Jesus. Entrambi in scadenza a giugno 2023, la società bianconera potrebbe aggiungere una somma ad integrazione, considerando che il brasiliano ha un prezzo di mercato maggiore rispetto al francese.

Gabriel Jesus sarebbe considerato un possibile sostituto di Paulo Dybala nel caso in cui l'argentino dovesse lasciare la Juventus a parametro zero. A fine marzo potrebbe esserci l'incontro decisivo fra il giocatore e la società bianconera. Secondo le ultime notizie di mercato, sull'argentino ci sarebbe l'interesse concreto dell'Atletico Madrid.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo durante il Calciomercato estivo. Se dovesse partire Rabiot, potrebbe arrivare una mezzala d'inserimento. Altro acquisto che potrebbe essere utile è quello di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco. Piacciono Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno, e Jorginho, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2023 e che ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro.