Il Giappone si assicura la settima partecipazione consecutiva ai Mondiali di calcio andando a imporsi per 2-0 in casa dell’Australia nel big match della penultima giornata del girone B del terzo turno delle qualificazioni asiatiche. La sesta vittoria di fila, sancita nel finale dalla doppietta del subentrato Kaoru Mitoma (89’ e 94’), consente alla selezione nipponica di scavalcare in vetta al raggruppamento l’Arabia Saudita protagonista, con il pass per il Qatar già in tasca alla luce dell’esito mattutino della sfida di Sidney, di un pareggio in Cina per 1-1.

Persa l’opportunità di guadagnarsi l’accesso alla rassegna iridata per via diretta, ora l’Australia cercherà di raggiungere l’obiettivo attraverso gli spareggi di zona (il 7 giugno contro la terza classificata del girone A) e, in caso di vittoria, intercontinentale (il 13 o 14 giugno in Qatar contro la quinta classificata del girone sudamericano) come accaduto nelle qualificazioni Mondiali Russia 2018.

Australia vs Giappone 0-2 (0-0)

Il confronto valido per la zona asiatica delle qualificazioni ai Mondiali di fine 2022 non offre particolari spunti di cronaca sino al 19’ quando Nagatomo, liberato sul settore di sinistra dell’area da un tocco di Minamino, chiama in causa Ryan con un tiro-cross. Sul versante opposto (21’) Yamane devia nella propria porta di testa un corner di Boyle, ma il direttore di gara, qualche istante prima, aveva rilevato una leggera carica di Sainsbuy su Gonda proteso in uscita alta.

Il Giappone prende in mano le redini del gioco rendendosi pericoloso soprattutto con Minamino. Il ventisettenne avanti del Liverpool, dopo aver sfiorato al 28’ il bersaglio con una conclusione di poco a lato, colpisce al 31’ l’incrocio dei pali con un colpo di testa sugli sviluppi di un cross dalla destra di Tanaka. L’Australia torna a farsi vedere in avanti al 35’: un rasoterra da fuori area di Metcalfe deviato da Duke sfila non distante dal palo di sinistra della porta difesa da Gonda.

Il match riserva prima dell’intervallo (40’) ancora una ghiotta opportunità per gli ospiti: Minamino, ottimamente servito da Nagatomo dalla sinistra, si vede nuovamente respingere il suo colpo di testa dalla traversa.

L’avvio di ripresa è di marca australiana. Hrustic al 46’ costringe Gonda a rifugiarsi in corner su una sua potente punizione.

Il venticinquenne centrocampista dell’Eintracht Francoforte si rifà pericoloso 60 secondi più tardi con una battuta di poco a lato dal limite dell’area. Il Giappone prende piuttosto rapidamente le misure agli avversari e nel finale torna a proporsi in fase offensiva con continuità efficacia. All’80’ Minamino si vede respingere il suo tentativo da distanza ravvicinata da Sainsbury. Sei minuti dopo Ryan si oppone a una conclusione di Ito. Gli innesti di Hajme Moriyasu garantiscono vivacità alla manovra nipponica. L’Australia subisce le iniziative degli ospiti e all’89’ capitola: Mitoma, subentrato da pochi minuti a Minamino, porta in vantaggio i suoi colori spedendo in rete a centro area un traversone basso dal fondo di Yamane.

La ventiquattrenne ala sinistra del Royale Union Saint-Gilloise, matricola in vetta al campionato belga, chiude definitivamente il discorso a pochi secondi dal triplice fischio finale con la complicità di Ryan.

Mondiali 2022 qualificazioni asiatiche

Girone A

I risultati della nona giornata:

Corea del Sud vs Iran 2-0 (1-0)

Libano vs Siria 0-3 (0-3)

Iraq vs Emirati Arabi Uniti 1-0 (0-0)

La classifica

Corea del Sud* 23 Iran* 22 Emirati Arabi Uniti 9 Iraq 8 Libano 6 Siria 5

* Corea del Sud e Iran qualificate ai Mondiali.

Girone B

I risultati della nona giornata:

Australia vs Giappone 0-2 (0-0)

Vietnam vs Oman 0-1 (0-0)

Cina vs Arabia Saudita 1-1 (0-1)

La classifica

Giappone* 21 Arabia Saudita* 20 Australia 15 Oman 11 Cina 6 Vietnam 3

* Giappone e Arabia Saudita qualificate ai Mondiali.