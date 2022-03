L'Inter potrebbe subire una rivoluzione nel prossimo campionato. Sono tante le voci di Calciomercato che si inseguono per la compagine del biscione e molteplici i possibili nomi in entrata, soprattutto per il reparto offensivo.

Sarebbero almeno sette i profili seguiti da Marotta che corrisponderebbero ai nomi di Romelu Lukaku, Dries Mertens, Edinson Cavani, Sebastien Haller, Luis Suarez, Jonathan David e Gianluca Scamacca, fra essi uno potrebbe effettivamente diventare il nuovo centravanti della Beneamata.

Inter, per l'attacco si valutano profili di esperienza

L'Inter nella prossima stagione potrebbe dover fare i conti con diversi fattori per il proprio attacco. Edin Dzeko compirà 37 anni, un'età ragguardevole nel calcio moderno. Joaquin Correa non ha garantito quella continuità fisica che si richiede a un giocatore classe '94. Sanchez potrebbe lasciare Milano per lidi più esotici, mentre Lautaro Martinez è sempre uno dei calciatori più richiesti e ambiti dai top club europei.

Dunque Marotta si starebbe preparando per una mini rivoluzione e avrebbe già stilato una lista di sette calciatori da cui attingere per rimpolpare il reparto offensivo. Il sogno, più o meno proibito, rimarrebbe Romelu Lukaku.

Il belga, oltre ad affrontare gli attuali problemi che il Chelsea sta vivendo, non ha trovato lo spazio desiderato sul rettangolo di gioco. Tuchel infatti ha spesso preferito un modulo di gioco poco adatto alle caratteristiche tecniche di "Big Rom".

Stesso discorso potrebbe essere fatto per Edinson Cavani e Luis Suarez. Il "Matador" e il "Pistolero", giunti praticamente al capolinea delle loro avventure con i rispettivi club (Manchester United ed Atletico Madrid) vorrebbero lasciare la loro firma ancora una volta in una grande squadra e l'Inter sarebbe una destinazione più che gradita da entrambi.

Anche Dries Mertens potrebbe essere arrivato al capolinea della sua avventura con il Napoli: l'attaccante azzurro vorrebbe rinnovare con i partenopei, ma Aurelio De Laurentis avrebbe intenzione d svecchiare la rosa, lasciando andare il belga a parametro zero.

Anche la linea verde per il reparto offensivo interista

Nella lista di Marotta, oltre ai profili di esperienza sopra citati, ci sarebbero anche tre nomi facenti parte della cosiddetta "linea verde", ossia elementi giovani.

Il primo, Gianluca Scamacca, potrebbe lasciare il club emiliano del Sassuolo a fine stagione. L'attaccante classe '99, oltre a far parte in pianta stabile della nazionale italiana, ha già siglato in Serie A 13 reti in questo torneo. Il secondo, Sebastien Haller, si è fatto notare in questo 2022 per aver segnato 11 gol in 8 partite di Champions League con la maglia dell'Ajax. Infine, Jonathan David, rappresenterebbe la scommessa più in prospettiva, visto che l'attaccante in forza al Lille ha 22 anni.