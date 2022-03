Manca poco al fischio d'inizio della sfida tra Roma e Lazio [VIDEO], posticipo di questa domenica 20 marzo con fischio d'inizio alle ore 18 valevole per la 30^ giornata di Serie A.

Cresce l'attesa nella Capitale per una sfida che entrambe le squadre vogliono vincere, sia per la supremazia cittadina che per la classifica. In palio c'è un posto in Europa League, la Lazio è quinta in classifica con appena un punto in più della Roma sesta. Una vittoria però permetterebbe di sognare qualcosa in più, rivolgendo lo sguardo alla Juventus (ad ora quarta in classifica) per provare a rincorrere un posto in Champions League.

Le probabili scelte di Mourinho e di Sarri

Nella Roma ci sarà il capitano Lorenzo Pellegrini, in dubbio fino a ieri per un attacco febbrile. A questo punto l'unico dubbio riguarda Zaniolo, in ballottaggio con Sergio Oliveira per una maglia da titolare. Se dovesse giocare Zaniolo, Mkhitaryan scenderebbe sulla linea del centrocampo accanto a Cristante, favorito su Veretout, con sulle fasce Karsdorp a destra e Zalewski, più di El Shaarawy, a sinistra. Se invece dovesse partire titolare Sergio Oliveira in mezzo al campo, Mkhitaryan affiancherebbe Pellegrini alle spalle di Abraham. In difesa dovrebbe giocare il terzetto formato da Mancini, Smalling e Ibanez, con quest'ultimo insidiato da Kumbulla per un posto dal primo minuto.

L'unico dubbio per la Lazio di Maurizio Sarri riguarda il terzino destro, con il ballottaggio tra Lazzari e Hysaj. Al momento sembra essere in leggero vantaggio il primo, ma il ballottaggio rimarrà aperto fino all'ultimo. Occhio però anche a Patric che potrebbe candidarsi a sua volta per una maglia da titolare a discapito di entrambi.

Confermatissima il resto della difesa con Marusic che agirà a sinistra e la coppia Acerbi-Luiz Felipe al centro. Già decisa invece il resto della difesa, con il solito trio di centrocampo formato da Luis Alberto, Leiva (in vantaggio sul rientrante Cataldi per giocare davanti alla difesa) e Milinkovic Savic. Scelte obbligate nel tridente offensivo: vista la squalifica di Zaccagni gli uomini offensivi di Sarri saranno Felipe Anderson, Ciro Immobile e il grande ex Pedro, a segno nella gara di andata.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Dove vedere Roma-Lazio in TV e streaming

Il derby della capitale tra Roma e Lazio sarà visibile in esclusiva su Dazn: le modalità di accesso alla visione della piattaforma sono tramite smart Tv o sui dispositivi mobile tramite app dedicata.

Il fischio d'inizio è alle ore 18 di questa domenica 20 marzo.