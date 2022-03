Dalle ultime voci in casa rossonera sembra essere arrivata ad un bivio l’avventura di Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Milan: i 40 anni del calciatore svedese, nonostante un fisico da top player, pesano sulle gambe e Zlatan starebbe valutando l’opzione di ritirarsi dalla vita di calciatore. La stagione in corso è stata segnata da numerosi infortuni leggeri che non gli hanno permesso di disputare tutte le partite, ma l’attaccante rossonero è stato decisivo in molte occasioni, realizzando 8 reti e fornendo 2 assist ai compagni. Se Ibrahimovic non dovesse rinnovare, ponendo fine alla sua carriera calcistica, il Milan vorrebbe puntare tutto sull’attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca.

Dal campo alla dirigenza, quale futuro per Ibrahimovic?

Il Milan potrebbe riservare un ruolo da dirigente a Zlatan quando deciderà di terminare la sua carriera, momento che sembrerebbe essere molto vicino. Al termine di questa stagione, infatti, Ibrahimovic potrebbe annunciare il suo ritiro dal campo e la società rossonera è pronta ad accoglierlo nuovamente con un ruolo ai vertici dirigenziali. Non è però scontato il ritiro dalle scene: il fisico dell’attaccante svedese è in ottima forma e la voglia di continuare non manca, ma se dovesse arrivare il titolo in questa stagione, ciò potrebbe portare Zlatan a convincersi del ritiro da vincente. Nonostante svariati acciacchi che hanno contraddistinto la stagione in corso, il colosso del Milan è stato decisivo nel supporto alla squadra, realizzando ben 8 reti in sole 17 presenze; numeri che in rapporto all’età avanzata fanno ben sperare in un futuro di Zlatan ancora in campo.

Se il fisico non dovesse reggere, invece, con ogni probabilità l’attaccante svedese si siederà in tribuna a San Siro da dirigente del Milan.

Tutto su Scamacca, sarebbe il primo obiettivo di Maldini

La dirigenza rossonera sembra aver deciso su quale obiettivo puntare per rinnovare il reparto offensivo nella sessione del mercato estivo: il nome caldo è l’attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca, autore di un’ottima stagione, soprattutto in questa seconda parte.

La dirigenza del Sassuolo valuta parecchio l’attaccante italiano, ma il Milan pare voler proporre delle contropartite tecniche per puntare ad abbassare il prezzo e rendere più accessibile l’acquisto del giocatore. L’attaccante neroverde è cresciuto molto nel Sassuolo ed è diventato molto più incisivo, realizzando ben 12 reti in 27 partite giocate.

La crescita delle prestazioni, però, ne ha fatto aumentare anche il valore, che si aggira ora intorno ai 40 milioni di euro. Per sostituire una garanzia come Zlatan Ibrahimovic, il dirigente Maldini sembra essere intenzionato ad investire una grossa cifra che porterebbe proprio all’acquisto di Scamacca.