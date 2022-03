Sabato 19 marzo, alle ore 20:45, è atteso il fischio d'inizio del match che vede affrontarsi il Cagliari e il Milan. Un incontro molto importante per ambedue le squadre. I rossoblu, infatti, sono alla ricerca di punti chiave in ottica salvezza, specie dopo la brutta sconfitta ottenuta nello scontro salvezza contro lo Spezia. Il Milan, invece, è al momento primo in classifica e deve continuare a vincere per tenere a distanza le inseguitrici (su tutte Inter e Napoli).

I padroni di casa con il dubbio in mezzo al campo

Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri dovrebbe schierare il proprio club con il 3-5-2.

Cragno sarà chiamato a difendere la propria porta, mentre il tridente difensivo sarà composto da Goldaniga, Lovato e uno tra Altare e Carboni (con il primo favorito per un posto da titolare).

Bellanova e Dalbert saranno i giocatori impiegati sugli esterni, mentre le mezzali saranno Deiola e Grassi. Il vero dubbio, in casa Cagliari, è però quello tra Baselli e Marin. Nel caso in cui dovesse giocare il primo, Grassi si sposterebbe in mezzo al campo con l'ex Torino che andrebbe a fare la mezzala. Se, invece, dovesse essere preferito Marin, quest'ultimo sarà il regista dei rossoblù.

In attacco, infine, spazio alla coppia composta da Joao Pedro e Pavoletti, con Keità e Pereiro che sembrano essere destinati, ancora una volta, a partire dalla panchina.

Nulla da fare per Nandez, fermato dalla lesione al legamento collaterale e sempre più fuori dal progetto Cagliari.

Probabile formazione Cagliari (3-5-2): Cragno, Altare/Carboni-Lovato-Goldaniga, Bellanova-Deiola-Grassi-Baselli/Marin-Dalbert, Joao Pedro-Pavoletti.

Tanti dubbi in casa Milan

Decisamente di più i dubbi per Stefano Pioli.

Il tecnico del Milan, infatti, ha quasi tutti i giocatori a disposizione e, per questo, non ha ancora sciolto alcuni dubbi per quanto riguarda il probabile 11 titolare. Il modulo scelto sarà il 4-2-3-1, con Maignan che sarà senza dubbio il portiere titolare. Calabria e Theo Hernandez saranno i terzini, mentre i difensori centrali saranno Tomori e uno tra Kalulu e Romagnoli.

Dubbi anche per quanto riguarda la coppia dei mediani. Se Bennacer è sicuro del posto da titolare, è infatti in dubbio la presenza di Sandro Tonali, che qualche giorno fa aveva accusato un po' di febbre. Pioli, comunque, conta di recuperare il proprio giocatore.

Sulla trequarti, invece, Pioli schiererà Leao, Messias e uno tra Kessié e Brahim Diaz. Il tecnico, infatti, vorrebbe dar fiducia allo spagnolo per cercare di farlo rientrare in condizione. Tuttavia, la soluzione Kessié sulla trequarti garantirebbe un equilibrio decisamente maggiore. In attacco, invece, è ballottaggio aperto tra Giroud e Ibrahimovic.

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria-Tomori-Kalulu/Romagnoli-Theo Hernandez, Bennacer-Tonali, Leao-Kessié/Diaz, Messias, Giroud/Ibrahimovic.