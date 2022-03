In vista della prossima stagione la dirigenza dell'Inter è già al lavoro per puntellare la mediana a disposizione di Inzaghi.

Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche quello di Houssem Aouar, talento francese del Lione che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il club francese e che potrebbe lasciare la Francia nella prossima sessione estiva di Calciomercato.

L'Inter sta monitorando con grande attenzione la situazione del classe '98, e visto il contratto in scadenza nel 2023, la cifra da mettere sul piatto non dovrebbe essere così elevata rispetto alle precedenti annate, quando il Lione chiedeva 40 milioni di euro per il centrocampista francese.

Nonostante ciò, i nerazzurri devono guardarsi dall'interesse di diversi club di Premier League come l'Arsenal di Arteta che giovani calciatori di talento da far crescere nel nuovo progetto dei Gunners, ma anche alcune società italiane come la Juventus, che da anni monitora le prestazioni del talentuoso centrocampista.

Oltre varie piste internazionali, l'Inter resta sempre vigile sul mercato italiano, con Davide Frattesi che resta uno degli obiettivi per il centrocampo.

Inter, De Vrij e Lautaro nel mirino del Tottenham

Oltre ai possibili acquisti per la prossima stagione, l'Inter deve blindare i suoi giocatori di maggior talento, seguiti da diverse società di Premier League.

In particolare, il Tottenham dopo aver chiuso due operazioni nel mercato invernale con la Juventus, guarda in casa nerazzurra.

Infatti, l'ex Antonio Conte vorrebbe portare a Londra due calciatori che hanno avuto un rendimento importante sotto la sua gestione, ovvero Lautaro Martinez e Stefan De Vrij.

Per quanto riguarda il "Toro", l'Inter non ha alcuna intenzione di cederlo e solo di fronte a un'offerta importante, attorno agli 80 milioni di euro, la dirigenza nerazzurra si potrebbe sedere a un tavolo per intavolare una possibile trattativa.

Sul numero 10 argentino ci sarebbero forti anche Chelsea e Liverpool, oltre all'interesse degli Spurs

Più facile invece arrivare a De Vrij. Infatti, con un'offerta attorno ai 20 milioni di euro, l'Inter potrebbe decidere di sacrificare il centrale olandese per puntare l'obiettivo numero per la retroguardia, ovvero Gleison Bremer, centrale brasiliano del Torino che il patron granata Cairo valuta una cifra attorno ai 25-30 milioni di euro.