Dalle ultime voci in casa rossonera si starebbe raffreddando la pista che porta all’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi. I dirigenti del Milan, infatti, oltre che sulla valutazione del giocatore, stanno ponendo al centro del ragionamento anche il rendimento di Berardi con la maglia della Nazionale, non sempre brillante. Accanto al nome di Berardi vengono accostati diversi giocatori che potrebbero fare a caso del Milan, soprattutto se trattabili a parametro zero.

Berardi, ultimo treno per una big?

Il calciatore calabrese classe ’94 sta vivendo un’altra stagione da protagonista col Sassuolo ed i suoi numeri in termini di gol ed assist lo pongono ai vertici delle classifiche europee per incisività in fase offensiva.

La sua valutazione, dunque, cresce o, comunque, nonostante il passare degli anni non cala e si attesta attorno ai 35 milioni di euro, che la dirigenza neroverde è intenzionata a chiedere a qualunque pretendente si faccia avanti. L’innesto di Berardi garantirebbe, sicuramente, a mister Pioli un salto di qualità importante, soprattutto nella fascia destra d’attacco, dove Messias, Castillejo e Saelemaekers, nonostante non abbiamo disputato una stagione deludente, non hanno garantito un livello prestazionale alto in tutte le fasi del campionato. L’attaccante calabrese compirà 28 anni il prossimo 1 agosto e, con ogni probabilità, potrebbe essere l’ultimo treno utile per il grande salto in una big della Serie A ed il Milan, nonostante le ultime voci, sembra ancora essere in pole.

Quali alternative in chiave mercato?

Se al termine delle valutazioni la società rossonera chiuderà definitivamente la strada che porta a Domenico Berardi, si apriranno nuovi spunti che, ad oggi, portano a tanti nomi, tra i quali quelli di Malinovskyi e Bajrami, senza dimenticare quelli di Lang e Belotti. I nomi per il reparto offensivo, dunque, sono tanti ed il duo Maldini-Massara è alla ricerca del nome giusto per garantire un attaccante di livello a Pioli da affiancare a Giroud ed Ibrahimovic.

Le prestazioni stagionali di Bajrami hanno fatto crescere il suo valore e l’Empoli non vorrebbe privarsene, ma se arrivasse un’offerta importante dal Milan sarebbe difficile impedire al giocatore di vestire i colori rossoneri. La valutazione di Malinovskyi intorno ai 30 milioni, invece, potrebbe far pensare allo stesso discorso di Berardi, in termini di vantaggi economici, col giocatore ucraino che si avvicina alla soglia dei 30 anni e quindi all’ultima parte della sua carriera.

La giovane età, la classe dimostrata in questa stagione e il non eccessivo costo di mercato, sembrerebbero essere le carte giuste per convincere la dirigenza rossonera a puntare tutto sull’attaccante del Bruges Noa Lang, autore di 6 reti e ben 12 assist.