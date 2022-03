Il calciatore francese Paul Pogba in una recente intervista ha voluto ripercorrere il suo cammino con il Mancheser United, sfogando la propria frustrazione sportiva per le stagioni infruttuose e per i problemi emotivi che ha dovuto superare nei momenti bui dei Red Devils. Il centrocampista peraltro va in scadenza di contratto con gli inglesi a fine giugno e secondo varie indiscrezioni non dovrebbe rinnovare; fra i vari club che potrebbero valutare di ingaggiarlo ci sarebbe pure la Juventus.

Pogba sugli anni al Manchester United

Nella recente intervista che ha rilasciato al quotidiano francese Le Figaro, Pogba ha voluto rimarcare come la sua esperienza al Manchester United sia stata intaccata da alcuni problemi emotivi che il centrocampista francese ha vissuto: "Ammetto che ho cominciato ad avere dei problemi da quando la società ingaggiò José Mourinho.

Mi facevo delle domande e mi chiedevo se fosse colpa mia poiché non avevo mai provato quelle sensazioni in carriera. Non è detto che se guadagni tanti soldi, hai anche la felicità, perché la vita non è cosi. Spesso ci si dimentica che siamo prima essere umani e non supereroi".

Il francese ha poi commentato la stagione del Manchester United: "Le ultime stagioni che ho vissuto qui al Manchester United non mi hanno assolutamente soddisfatto. Quest'anno per esempio, si può considerare buttato visto che non alzeremo nulla e io voglio vincere quanti più trofei possibili, che sia con la maglia del Manchester o con quella di un altro club".

Il centrocampista francese ha poi rintuzzato, mettendo in mezzo anche la propria Nazionale: "Rispetto alla Francia, è normale che qui nel club mi senta diverso, poiché con la nazionale giochiamo sempre con gli stessi e ci sentiamo una famiglia, mentre nel Manchester cambio spesso posizione e altrettanto spesso compagni di reparto.

Molte volte di domando se io abbia davvero un ruolo nei Red Devils ed a questo quesito, non so rispondermi".

C'è anche l'ipotesi Juve per il futuro di Pogba

Insomma sono parole molto significative quelle di Pogba che quasi certamente lascerà il club inglese a parametro zero. La Juventus in tutto questo potrebbe valutare un piano per riportare il calciatore alla Continassa.

Certamente il Decreto Crescita potrebbe aiutare Cherubini ad ammortizzare lo stipendio del calciatore, che attualmente guadagna circa 15 milioni di sterline l'anno. Pogba potrebbe vedere di buon occhio un ritorno a Torino.

È altrettanto doveroso però, sottolineare come su un calciatore simile, che peraltro si libererà a zero, ci siano diversi club. Il PSG e il Real Madrid starebbero osservando la situazione del francese da tempo, ma nelle ultime settimane sono circolati anche i nomi di Newcastle e Aston Villa.