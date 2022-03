La Juventus ha confermato l'addio di Dybala a giugno. Una decisione maturata negli ultimi mesi dopo l'arrivo di Dusan Vlahovic nella società bianconera. La punta è costata circa 75 milioni di euro più bonus con un ingaggio annuale da circa 7 milioni di euro a stagione. Come dichiarato dall'amministratore delegato Maurizio Arrivabene l'argentino non è considerato parte del progetto sportivo bianconero dopo l'acquisto di Vlahovic. Sull'argomento ha voluto parlare anche Gianluca Di Marzio, supportando le parole del dirigente bianconero. Secondo il giornalista sportivo Vlahovic è stato un investimento importante anche perché la Juventus non ha potuto sfruttare le agevolazioni del Decreto Crescita.

Tale disposizione governativa garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti dai campionati esteri.

Secondo Di Marzio Arrivabene è stato molto sincero quando ha detto che la Juventus non ha presentato un'offerta di prolungamento di contratto a Dybala perché non sarebbe stata rispettosa nei confronti del giocatore. D'altronde l'argentino è stato parte integrante della società bianconera per sette stagioni. Il giornalista sportivo ha aggiunto che è difficile che Dybala possa andare a guadagnare 8 milioni di euro più bonus a stagione in una società importante. Tale ingaggio gli potrebbe essere garantito da società ricche ma non che lottano per vincere, come ad esempio il Newcastle.

Il giornalista Di Marzio ha parlato dell'addio alla Juventus di Dybala a giugno

'La Juventus ha già preso il sostituito di Dybala ed è Vlahovic. Ha fatto un'operazione onerosa, tra l'altro senza poter sfruttare il decreto crescita'. Queste le dichiarazioni di Gianluca Di Marzio in riferimento alla decisione della Juventus di non prolungare il contratto a Paulo Dybala. L'argentino lascerà a parametro zero la società bianconera a giugno, con diverse società che sono interessate come Il Barcellona, l'Atletico Madrid e l'Inter.

Quello che però sembra certo per il giornalista sportivo è che l'argentino difficilmente potrà andare a guadagnare 8 milioni di euro a stagione più 2 milioni di euro di bonus in una di queste società. A tal riguardo ha aggiunto: 'Magari può guadagnarli in una società meno blasonata, per esempio il Newcastle. Dipenderà da quello che vuole fare il giocatore'.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare un giocatore importante per il settore avanzato a giugno. Dovrà però decidere anche del futuro professionale di Alvaro Morata e Moise Kean. Lo spagnolo potrebbe essere riscattato dall'Atletico Madrid ma non a 35 milioni di euro. Per quanto riguarda Moise Kean, potrebbe essere acquistato dal'Everton in anticipo ed essere ceduto al Paris Saint Germain, società interessata giocatore.