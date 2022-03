Saranno mesi molto importanti per il futuro del calcio europeo. A fine stagione potrebbe ritornare di moda l'argomento Superlega, soprattutto dopo che il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha sottolineato in un'intervista che è un progetto sportivo ancora attivo. Si attende che la Corte di Giustizia Europea si esprima in merito al presunto monopolio della Uefa in merito alla competizioni calcistiche europee. Dell'argomento ha parlato Aleksandar Ceferin che, in una recente intervista, ha ribadito il fatto che se la Corte decidesse per il monopolio della Uefa, Juventus, Barcellona e Real Madrid devono farsi una loro competizione, senza però pretendere di giocare anche la Champions League.

In merito al rapporto umano con Andrea Agnelli, Ceferin ha aggiunto che non vuole più parlare di questo e che Uefa e Juventus sono due istituzioni ed i rapporti rimarranno sempre corretti. Ceferin si è detto ottimista sul fatto che la guerra finirà presto, aggiungendo anche che si ricandiderà per un altro mandato per il ruolo di Presidente della Uefa.

Il presidente della Uefa ha parlato di Superlega

'Se stabiliscono che la Uefa è un monopolio, i tre club si facciano pure la loro Uefa, giochino le loro competizioni'. Queste le dichiarazioni di Aleksandar Ceferin in riferimento alla Superlega. Il presidente della Uefa ha aggiunto: 'E poi finiamola di chiamarla Superlega, chiamiamola per quel che è: la Terrible League'.

In merito ad Uefa e Juventus, il dirigente del massimo organismo calcistico europeo ha sottolineato che i rapporti fra le due istituzioni sono corretti ma quello con il presidente Andrea Agnelli fa parte del passato. Ceferin ha poi dichiarato che l'idea di togliere il mercato di gennaio verrà valutata più avanti, anche perché in questo momento c'è la guerra.

La possibilità per l'Italia di ospitare gli Europei

Il presidente della Uefa Aleksandar Ceferin ha parlato della possibilità per l'Italia di ospitare la massima competizione europea per nazionali. Il problema di fondo, però, rimane la burocrazia. Secondo Ceferin va coinvolto il Governo perché è una manifestazione che farebbe bene a tutta l'Italia.

Ha aggiunto: 'Ho grandi rapporti con le istituzioni italiane, con il presidente della Figc Gabriele Gravina e con Evelina Christillin, sempre pronti a sostenerci'. Come dicevamo ad inizio articolo si attende la decisione della Corte di Giustizia Europea in merito al presunto monopolio della Uefa sulle competizioni europee.

Secondo il presidente sarà una decisione simbolica, e se sarà riconosciuto il potere della Uefa, Juventus, Barcellona e Real Madrid potrebbero giocare una loro competizione come la Superlega. Come dichiarato recentemente da Agnelli, anche altre società avevano dato adesione a partecipare alla competizione ideata dai massimi dirigenti di Juventus, Barcellona e Real Madrid.