Ancora una volta la società rossonera sarà alle prese con le decisioni che la Uefa prenderà sul rispetto del Fair-Play finanziario, nonostante i conti del Milan stiano tornando pian piano in positivo. L’AD del Milan Gazidis avrà un colloquio con l’Uefa in materia di rigore finanziario e, a seguito di quella riunione, con tempi che appaiono lunghi si avrà la decisione di Ceferin che potrebbe sanzionare o meno la società rossonera. A prescindere dalla sanzione, però, pare che la società abbia già deciso per un mercato sostenibile, con molti colpi che potrebbero essere a parametro zero oppure come nel caso di Ibrahimovic con un rinnovo al ribasso.

Un mercato con i conti in rosso, dirigenza del Milan al lavoro

Nonostante i conti non sorridano alla dirigenza rossonera, anche se negli ultimi anni il passivo è stato ridotto in modo drastico, il duo Maldini-Massara è intenzionato a dare al mister Pioli una squadra molto competitiva per la stagione 2022-2023 che avrà inizio già nel weekend del 14 agosto.

Gli obiettivi, dunque, dovranno riguardare giocatori dal basso costo, ma dal forte impatto sulla squadra, soprattutto nel reparto offensivo. Se si avrà poi qualche uscita, con un alleggerimento riguardante anche il monte ingaggi, la dirigenza rossonera potrà optare per qualche acquisto più oneroso, senza puntare solo su giocatori in scadenza. Si attenderà, dunque, la decisione dell’Uefa, ma dalle ultime voci filtra cauto ottimismo, col pensiero che se anche vi sarà sanzione, non sarà sicuramente quella di uno stop del mercato.

Dal profondo rosso ai conti in regola, super lavoro della dirigenza rossonera

Nel 2019 il Milan tocca uno dei punti più bassi della sua storia con l’esclusione dalle competizioni Uefa e causa delle irregolarità finanziarie.

Il bilancio nel 2020 era drastico, con un passivo di quasi 200 milioni di euro, ma sotto la gestione di Elliott e della dirigenza rossonera attuale, nonostante la crisi economica causata dalla pandemia, il cammino si inverte. Oggi, infatti, la situazione è sicuramente meno drammatica e, con ogni probabilità, farà segnare poche, pochissime passività.

Anche con la sistemazione della situazione finanziaria, però, la dirigenza rossonera è intenzionata a perseguire la strada di un mercato sostenibile, senza grandi colpi milionari, ma stando attenta a tutte le opportunità che arrivano da tutti i campionati europei e mondiali. La decisione dell’Uefa dovrebbe arrivare nel mese di maggio, ma la dirigenza rossonera ed i ragazzi di mister Pioli sono concentrati al massimo sulle sfide future per concludere al meglio questa stagione, con in primis la prossima partita che vedrà il Milan ospitare l’Empoli a San Siro.