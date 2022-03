La prossima estate, una delle grandi protagoniste del Calciomercato sarà sicuramente l'Inter, che vuole costruire una rosa maggiormente competitiva anche a livello europeo. Lo scorso anno, infatti, sono stati fatti sacrifici per sistemare i conti in primis, ma adesso l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, pur dando sempre un occhio al bilancio, cercherà di abbinare il lato sportivo con quello economico. La società nerazzurra ha cominciato a lavorare con largo anticipo per cogliere le grandi occasioni che porrà il mercato e bruciare la concorrenza.

Un esempio potrebbe essere Paulo Dybala, accostato da tempo al club meneghino e in scadenza di contratto con la Juventus.

Dybala e Lukaku in orbita Inter

Uno dei giocatori che piace molto all'Inter in vista della prossima estate è Paulo Dybala. La Joya è in scadenza di contratto con la Juventus e le trattative per il rinnovo sono naufragate definitivamente. Occasione a parametro zero che Giuseppe Marotta non vorrebbe farsi scappare, visto il rapporto che c'è tra i due. Fu proprio il dirigente a portarlo in bianconero nell'estate del 2015, acquistandolo dal Palermo per 40 milioni di euro, e al momento dell'addio al club di Agnelli i due si sono salutati con la promessa di provare a tornare a lavorare insieme prima o poi.

L'occasione giusta potrebbe essere la prossima annata, con il club nerazzurro pronto a mettere sul piatto un quadriennale a 7 milioni di euro netti a stagione. Operazione possibile con l'addio di Alexis Sanchez, che guadagna la stessa cifra.

L'altro grande nome finito nuovamente nel mirino sarebbe quello di Romelu Lukaku. Il belga sarebbe disposto a tutto per tornare a Milano, anche ridursi notevolmente l'ingaggio, arrivando a dimezzarselo rispetto a quanto percepito ora al Chelsea (quasi 15 milioni di euro).

Operazione molto complicata e possibile soltanto se i Blues aprissero alla cessione in prestito, a meno che non arrivi la rescissione di contratto per quanto sta succedendo con Abramovich, con i conti della società bloccati.

La nuova possibile formazione

Ovviamente, servirà anche fare cassa e in attacco l'arrivo di due giocatori come Dybala e Lukaku potrebbe portare alla partenza non soltanto di Sanchez, ma anche di uno tra Lautaro Martinez, Correa e Dzeko, a seconda di chi porterà una proposta interessante dal punto di vista economico.

Inoltre, con l'arrivo di Big Rom, ovviamente, non ci sarebbe quello di Scamacca, prima alternativa del belga.

In mezzo al campo potrebbero arrivare Frattesi e un elemento importante da alternare con Calhanoglu. Abbiamo parlato spesso di Luis Alberto, ma non è detto che sia proprio lo spagnolo. In difesa, invece, il rinforzo con ogni probabilità sarà Gleison Bremer, che andrebbe a sostituire Stefan De Vrij, che potrebbe essere ceduto in Premier League.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Bremer, Bastoni; Dumfries, Barella (Frattesi), Brozovic, Calhanoglu (Luis Alberto), Gosens (Perisic); Lautaro (Dybala), Lukaku (Scamacca).