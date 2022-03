In queste ore la maggior parte dei giocatori della Juventus sono al seguito delle rispettive nazionali. Infatti, sono molti i giocatori bianconeri che saranno lontani dalla Continassa. Tra i calciatori che sono stati convocati dalle nazionali c'è anche Dusan Vlahovic. Ma il numero 7 juventino non resterà in ritiro con la Serbia. Infatti, Vlahovic ha un piccolo fastidio all'inguine per questo motivo l'attaccante ha lasciato la sua nazionale per fare ritorno a Torino. Questa è la decisione che stata presa di comune accordo dallo staff medico della Serbia e con quello della Juventus.

DV7 tornerà alla Continassa per sottoporsi a terapie per poi iniziare a preparare la partita del 3 aprile contro l'Inter.

Vlahovic e Dybala al JTC

La Juventus nei prossimi giorni tornerà alla Continassa per preparare la gara contro l'Inter. Ma al JTC non ci saranno diversi nazionali. Infatti, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Mattia De Sciglio, Adrien Rabiot, Alvaro Morata, Matthijs de Ligt, Wojciech Szczesny, Danilo, Arthur e Juan Cuadrado. Tutti questi giocatori torneranno solo a metà della prossima settimana. Ovviamente di questo elenco fa parte anche Manuel Locatelli che adesso è alle prese con il Covid, ma appena si negativizzerà raggiungerà la nazionale italiana a Coverciano.

Mentre Dusan Vlahovic era stato convocato ma è rientrato a Torino per un piccolo acciacco fisico. Infatti, la presenza di DV7 per la gara contro l'Inter non sembra essere in dubbio. Alla Continassa Vlahovic troverà anche Dybala che non è stato convocato dall'Argentina e sfrutterà la pausa per ritrovare la forma fisica. Oltre, ai due attaccanti, al JTC lavoreranno anche Federico Bernardeschi, Mattia Perin, Carlo Pinsoglio, Denis Zakaria, Daniele Rugani e Moise Kean.

La pausa permetterà al numero 28 juventino di superare definitivamente l'infortunio accusato a fine febbraio.

La Juventus riprenderà gli allenamenti giovedì 24 marzo

In questi giorni la Juventus sta godendo di un piccolo periodo di riposo. Infatti, dopo la gara contro la Salernitana Massimiliano Allegri ha concesso qualche giorno di vacanza a chi non è impegnato in nazionale.

La ripresa degli allenamenti è fissata per giovedì 24 marzo, quando sarà in programma una seduta pomeridiana. In quella occasione molti dei riflettori saranno puntati su Paulo Dybala. Infatti, giovedì sarà il primo giorno in cui l'argentino lavorerà al JTC sapendo che a fine anno lascerà definitivamente la Juventus. Dunque, bisognerà capire come l'argentino avrà preso questa notizia e se il mancato rinnovo per lui sarà uno stimolo per dimostrare al club di aver preso una decisione sbagliata oppure se questa situazione non gli consentirà di giocare con serenità.