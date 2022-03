Saranno giorni importanti per la Juventus riguardo il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno. Fra questi spicca Paulo Dybala, che di recente ha subito un nuovo infortunio muscolare che dovrebbe fargli saltare anche il match contro la Sampdoria. Allegri ha dichiarato che spera in un suo recupero per il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Villareal. L'agente sportivo dell'argentino Jorge Antun è a Torino e in questi giorni dovrebbe incontrare la Juventus per provare a trovare un'intesa sul prolungamento di contratto del giocatore.

La società bianconera difficilmente offrirà più di 7 milioni di euro più bonus per tre stagioni, un'offerta minore rispetto a quella di cui si parlava fino a qualche mese fa da 8 milioni di euro più bonus fino a giugno 2026. Una situazione che potrebbe agevolare l'Inter e l'amministratore delegato Giuseppe Marotta, che secondo le ultime notizie di mercato avrebbe già contattato l'agente sportivo del giocatore Jorge Antun per confermargli la volontà di ingaggiarlo nel caso non dovesse raggiungere l'intesa economica con la società bianconera. Marotta avrebbe detto ad Antun che anche il tecnico Simone Inzaghi è un estimatore di Dybala e che lo riterrebbe l'acquisto ideale per il settore avanzato dell'Inter.

Giuseppe Marotta avrebbe contattato Antun per Dybala

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Marotta avrebbe contattato Jorge Antun per confermargli l'interesse dell'Inter nell'eventualità il suo assistito Paulo Dybala decidesse di non prolungare il suo contratto con la Juventus. Difficilmente l'Inter avrebbe la possibilità di garantire 10 milioni di euro a stagione ma se l'offerta d'ingaggio della società bianconera per il giocatore fosse di circa 7 milioni di euro a stagione più bonus allora che i nerazzurri avrebbero la possibilità di ingaggiare Dybala.

L'agente sportivo Antun però potrebbe valutare anche altre offerte per il giocatore, in particolar modo da parte del Tottenham del direttore generale Fabio Paratici. L'ex dirigente della Juventus vorrebbe Dybala nella società inglese. La volontà del giocatore sembra essere quella di proseguire con la società bianconera ma molto dipenderà dall'offerta d'ingaggio della Juventus.

Il mercato della Juventus

L'eventuale addio di Dybala potrebbe pesare dal punto di vista tecnico ed economico ma darebbe la possibilità alla Juventus di investire su giovani di qualità che hanno anche un ingaggio minore rispetto all'argentino. Fra quelli che piacciono spiccano sicuramente Niccolò Zaniolo della Roma, valutato circa 40 milioni di euro, e Giacomo Raspadori, che potrebbe lasciare il Sassuolo per circa 30 milioni di euro.