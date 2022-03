La Juventus ha ottenuto una vittoria importante contro la Sampdoria che ha permesso ai bianconeri di avvicinarci al terzo posto dell'Inter. I nerazzurri hanno pareggiato contro il Torino. La classifica dice che in questo momento i bianconeri sono a -7 dal Milan primo, a -4 dal Napoli secondo e a -3 dall'Inter che però ha un match da recuperare. Nella vittoria contro i liguri diversi giocatori hanno offerto una prestazione importante, a partire da Arthur Melo per finire ad Alvaro Morata, autore di due gol. In difesa invece Matthijs de Ligt ha dimostrato di essere diventato un riferimento con le assenze di Bonucci e Chiellini, che potrebbero ritornare a disposizione contro il Villareal o eventualmente contro la Salernitana.

Proprio l'olandese prima del match contro la Sampdoria è stato protagonista di un'intervista molto interessante in cui ha sottolineato come alla Juventus non conta essere belli ma vincere. A tal riguardo ha voluto riconoscere grandi meriti al tecnico Massimiliano Allegri. Secondo de Ligt la più grande qualità del toscano è quella di aver capito che non sempre serve essere belli ma vincenti, che poi è la mentalità della Juventus.

Il difensore de Ligt ha parlato di Massimiliano Allegri

''La più grande qualità di Allegri è l'aver capito che non serve sempre essere belli in campo. Sta tutto nel vincere''. Queste le dichiarazioni di Matthijs de Ligt in riferimento a Massimiliano Allegri, che dopo un inizio di stagione difficile sta dimostrando di aver dato una mentalità importante alla Juventus.

Il difensore ha aggiunto: ''Non importa se giochi bene, importa fare tre punti. Passo dopo passo stiamo capendo di più cosa si aspetta da noi''. Dichiarazioni che confermano come Allegri abbia fatto un lavoro importante sui giocatori bianconeri, come dimostrano anche gli ultimi due mesi della Juventus. Grazie ai risultati raccolti i bianconeri hanno recuperato molti punti alle prime in classifica Milan, Napoli e Inter oltre ad aver distanziato l'Atalanta, attualmente quinta.

A proposito del difensore della Juventus, secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe rimanere nella società bianconera anche nella stagione 2022-2023. Potrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la Juventus, attualmente in scadenza a giugno 2024.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare la difesa durante il calciomercato estivo affiancando un giocatore a de Ligt.

A tal riguardo piace Antonio Rudiger, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno. Altro giocatore seguito dalla società bianconera è Bremer del Torino, in scadenza di contratto a giugno 2024 e che ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro.