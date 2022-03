La Juventus si gioca la qualificazione ai quarti di finale di Champions League contro il Villareal. Dopo l'1 a 1 dell'andata in Spagna, i bianconeri cerchieranno di vincere all'Allianz Stadium di Torino affidandosi alla miglior formazione possibile. Dovrebbero recuperare per la panchina Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, l'argentino potrebbe essere utile nel secondo tempo nel caso in cui servisse di migliorare la qualità offensiva della Juventus. Il tecnico Allegri dovrebbe confermare gran parte della formazione che ha giocato contro la Sampdoria, le uniche novità dovrebbero essere l'inserimento di De Sciglio nel ruolo di terzino sinistro, preferito ad Alex Sandro e Luca Pellegrini.

Per quanto riguarda il settore avanzato, dopo aver riposato, almeno inizialmente, contro la Sampdoria, Dusan Vlahovic dovrebbe giocare titolare insieme a Morata. Il tecnico del Villareal, Unai Emery, non potrà contare su Alberto Moreno dopo l'infortunio al legamento del ginocchio. Potrebbe invece recuperare almeno per la panchina l'altro Moreno, Gerard. In difesa, invece, potrebbe non essere a disposizione Foyth nel ruolo di terzino destro e Raul Albiol come difensore centrale.

Il tecnico Allegri dovrebbe affidarsi a Morata e Vlahovic

La Juventus dovrebbe essere schierata da Allegri con il 4-4-2, che potrebbe trasformarsi in fase di impostazione in un 3-5-2. In porta, confermato Szczesny, protagonista nel match contro la Sampdoria con il rigore parato a Candreva.

Come terzino destro dovrebbe giocare Danilo, difensori centrali de Ligt e Rugani e De Sciglio terzino sinistro. Centrocampo a quattro con Cuadrado sulla fascia destra, centrali Arthur Melo e Locatelli con Rabiot sulla fascia sinistra. Nel settore avanzato dovrebbero giocare Dusan Vlahovic e Alvaro Morata, con Paulo Dybala che dovrebbe recuperare per la panchina.

Il tecnico Emery dovrebbe schierare Lo Celso a supporto di Danjuma

Il Villareal potrebbe recuperare Gerard Moreno per la panchina. Il tecnico Unai Emery potrebbe valutare il suo inserimento nel secondo tempo. Diverse le assenze, sia Foyth che Raul Albiol potrebbero non recuperare. Ha la lombalgia Capoue, che però potrebbe essere schierato.

In porta Rulli, difesa a quattro con Aurier, Mandi, Pau Torres e Pedraza. Centrocampo a quattro con Chukwueze, Capoué e Parejo centrali e Moi Gomez sulla fascia sinistra. Lo Celso dovrebbe giocare a supporto della punta Danjuma.

Le probabili formazioni di Juventus e Villareal

Juventus (4-4-2): Szczesny - Danilo, de Ligt, Rugani, De Sciglio - Cuadrado, Arthur Melo, Locatelli, Rabiot - Vlahovic, Morata. Allenatore Massimiliano Allegri.

Villareal (4-4-2): Rulli - Aurier, Mandi, Pau Torres, Pedraza - Chukwueze, Capoué, Parejo, Moi Gomez - Lo Celso, Danjuma. Allenatore Unai Emery.